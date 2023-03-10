攝影師張展辭世 文化部頒贈旌揚狀

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攝影師張展日前辭世，10日舉行告別式，文化部次長李連權（左）到場頒贈文化部旌揚狀，由張展女兒張毓珊（前右）代表接受。（文化部提供）中央社記者王心妤傳真 112年3月10日

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（中央社記者王心妤台北10日電）攝影師張展曾以電影「當愛來的時候」摘下第47屆金馬獎最佳攝影，於2月12日辭世。為了表彰張展的畢生奉獻，文化部常務次長李連權今天代表出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀。

張展出生於1950年，曾任中央電影公司攝影師，也是中華民國電影攝影協會現任理事長，曾參與「光陰的故事」、「兒子的大玩偶」、「石碇的夏天」，並以「當愛來的時候」摘下金馬獎最佳攝影、「聖稜的星光」獲頒第41屆電視金鐘獎最佳攝影獎。張展也曾擔任金馬獎與金鐘獎評審，將電影技術傳承及培育給更多電影技術人才。

張展在拍片之餘也從事電影教學工作，曾擔任香港影藝學院、國立台灣藝術大學電影學系、國立台北藝術大學電影創作系、世新大學廣播電視電影學系、中州技術學院視訊傳播系等授課老師，促進台灣電影產業發展不遺餘力。

文化部發布新聞稿，文化部常務次長李連權表示，張展從事影視工作近45年，除投身許多經典作品，亦從事教學工作傳承電影攝影技術，為台灣影史重要參與者，其辭世將留給世人無限感念。李連權今天代表出席告別式並頒贈文化部旌揚狀，由張展之女張毓珊代表受贈。（編輯：陳政偉）1120310