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台南台灣詩路吟唱會登場 飄散本土文學風

2023/3/12 16:31
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（中央社記者楊思瑞台南12日電）舉辦超過20年的台灣詩路台灣詩歌吟唱會，今天在台南市鹽水區田寮社區的台灣詩路登場，多名台灣詩作家由音樂伴奏吟詩，搭配一旁的木棉花道景觀，吸引不少民眾享受藝文饗宴。

今年活動邀請方耀乾、韓滿、戴錦綢、謝碧修、利玉芳等多名台語詩人，以及布農族原住民詩人卜袞參加，另有演唱歌手帶來唸詩、聲樂與吟唱節目，現場並有小提琴與鋼琴演奏，讓來往遊客能邊走邊聽，沉浸在春天微風與詩歌樂曲中。

台南市副市長趙卿惠在開幕儀式致詞表示，台灣詩是台灣人用文學展現共同鄉土情懷，在台灣詩路中有古典及現代詩的呈現，以文學寫出台灣人在這片土地的悲喜，在木棉花和黃花風鈴木盛開的季節，台灣文學創作結合在地耕耘多年的文學地景，是值得大家共享的文化成果。

台南市政府文化局提供資料指出，台灣文學愛好者林明堃於2000年在鹽水區打造第一條台灣詩路，以紅磚砌雲牆鑲詩詞陶板，展示100多首台語詩句，並在路旁種植台語稱為「斑芝花」的木棉花樹，讓遊客抬頭賞花，低頭吟詩，將大自然與文學融合，形成浪漫文學地景。

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每年3月在台灣詩路舉辦的台灣詩歌吟唱會，除了2020年考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因素停辦1次，每年3月舉辦時，總吸引不少藝文愛好者前往聆賞。

台南市文化局代理局長陳修程表示，今年活動特別邀請原住民詩人共同參與，展現台灣文學的多元與融合，現場還安排文學步道導覽，讓外地遊客也能了解台灣詩路背景，品味跨越數百年的台灣文學底蘊。（編輯：謝雅竹）1120312

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