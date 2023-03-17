台南市副市長趙卿惠 將接任南美館董事長

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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市美術館第三屆董事長蘇憲法及館長林育淳昨天卸任，館方今天下午將召開第四屆董監事會，台南市長黃偉哲已指派副市長趙卿惠接任董事長，新任館長人選將在董監事會後宣布。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，台南市美術館今天下午將召開第四屆董監事會，依「台南市美術館設置自治條例」聘任第四屆董監事，由市府頒發聘書給11名董事及5名監事。

另外，黃偉哲已指派趙卿惠接任第四屆董事長，期待台南市政府和南美館攜手合作，且借用董監事豐富行政管理、藝術學養與行銷經驗，繼續帶領南美館再創營運高峰，共同迎接台南建城400年。

文化局表示，台南市美術館第四屆董監事會除部份董監事因續任兩屆無法留任外，其餘多名董監事留任；趙卿惠是機關代表派任董事長，機關代表董事還有國立台灣美術館長廖仁義。

此外，律師陳惠菊、會計師蘇昭雄、前國立屏東教育大學副校長黃冬富、國立台南大學教授潘青林等人續任董事。

新任董事則聘任國立台中教育大學人文學院長林欽賢、中華亞太水彩藝術協會理事長郭宗正（郭綜合醫院總裁）、財團法人林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬、亞洲大學現代美術館長潘襎（前南美館長）及「人間國寶」陳啟村。

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至於監事會組成，機關派任是市府研究發展考核委員會主委陳淑姿；中華民國畫廊協會秘書長游文玫、崑山科技大學視訊傳播設計系教師趙品灃留任；新聘藝術鑑定專家葉國新與市府前人事處長許瑛峰擔任監事。

黃偉哲表示，南美館第四屆董監事，都是在美術館、博物館、行政法人、財務規劃、法律事務、視覺傳播藝術等領域的專業人士，多數出身台南，對台南藝術教育推廣擁有熱情理想，相信南美館將更上一層樓。（編輯：郭諭儒）1120317