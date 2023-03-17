前宜蘭縣美術館長林秋芳 接任南美館長

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（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市美術館今天召開第4屆第1次董監事聯席會，新任董事長由台南市副市長趙卿惠兼任，會中也敲定前宜蘭縣美術館長林秋芳接任南美館長。

台南市美術館第3屆董事長蘇憲法及館長林育淳昨天卸任，館方今天下午召開第4屆董監事會，台南市長黃偉哲已指派趙卿惠接任董事長，趙卿惠再依「台南市美術館設置自治條例」規定，將館長提名人選提交董事會，與會董事一致通過任命林秋芳為新任館長。

台南市美術館發布新聞稿指出，林秋芳現任輔仁大學博物館學研究所教授，曾任雅凱集團台灣及亞洲區CEO，雅凱隸屬Acoustiguide group，為全球跨洲最大、歷史最悠久博物館與世界遺產導覽教育文化產業集團。

林秋芳積極參與國內博物館多角化經營的策展、出版、文創開發、經營、節慶等，在博物館界極具口碑，後受聘宜蘭縣政府文化局長，兼任蘭陽博物館、宜蘭縣美術館長，任內推動許多創意文化活動。

林秋芳認為美術館必須具備永續性，對創館精神需有所詮釋及演繹，才能重建台灣美術史，均衡近現代與當代美術發展；美術與觀光產業的連接，是南美館重要課題，讓美術館成為城市品牌代言人。

面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代科技發展及高齡化社會到來，林秋芳表示，美術館也將持續注目科技與文化平權議題。

台南市美術館第4屆董事趙卿惠是機關代表派任董事長，機關代表董事還有國立台灣美術館長廖仁義，律師陳惠菊、會計師蘇昭雄、前國立屏東教育大學副校長黃冬富、國立台南大學教授潘青林等人續任董事。

南美館新任董事則聘任國立台中教育大學人文學院長林欽賢、中華亞太水彩藝術協會理事長郭宗正（郭綜合醫院總裁）、財團法人林榮三文化公益基金會執行長蔡素芬、亞洲大學現代美術館長潘襎（前南美館長）及「人間國寶」陳啟村。

在監事會組成上，機關派任是市府研究發展考核委員會主委陳淑姿；中華民國畫廊協會秘書長游文玫、崑山科技大學視訊傳播設計系助理教授趙品灃留任；新聘藝術鑑定專家葉國新與市府前人事處長許瑛峰擔任監事。（編輯：龍柏安）1120317