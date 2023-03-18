文化體驗教育展開展 林懷民籲關心偏鄉文化資源

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由文化部與教育部共同主辦的「看見藝術力—文化體驗教育展」18日在台北華山1914文化創意產業園區登場，雲門舞集創辦人林懷民（圖）上午出席開幕活動致詞。中央社記者謝佳璋攝 112年3月18日

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（中央社記者邱祖胤台北18日電）文化部與教育部共同主辦「看見藝術力-文化體驗教育展」，今天在華山1914文創園區展開，雲門舞集創辦人林懷民呼籲各界關心偏遠地區文化發展，請政府增加偏鄉文化預算。

開幕式在恆春國小與車城國小師生聯合表演恆春民謠組曲下揭開，包括文化部政務次長李靜慧、教育部師資培育及藝術教育司長武曉霞、立法委員吳思瑤、雲門舞集創辦人林懷民、朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶、策展人國立臺北藝術大學教授余昕晏等人出席。

李靜慧致詞時表示，文化部自106年起與教育部共同推動「文化體驗教育計畫」，由文化部廣邀各領域的藝文團體及工作者，藉由自身藝文專業的轉化，發展出獨具特色的體驗內容，並經教育部的鼓勵，讓文化體驗進入學校正規課程。

李靜慧表示，計畫執行至今已輔導超過629個文化體驗計畫，觸及學校數從國小、國中到高中達1849所，受惠學童近8萬人次。文化是身分的表彰、氣質的彰顯，文化部與教育部未來仍將攜手合作，讓文化體驗教育更拓展、更深入台灣的每一個角落。

教育部師資培育及藝術教育司長武曉霞表示，透過跨部會的合作，讓豐沛的藝術能量得以配合學校的需要，才能讓團隊走入學校、讓學校走入場館，把文化藝術轉換成課程，讓孩子們用眼睛看、用手碰觸及身體律動，感受文化藝術帶來的五感體驗。

立委吳思瑤表示，文化藝術體驗教育很重要，今天特地來向努力研發課程教案的藝文團隊與學校老師表達敬意，也是來支持大家，後續會持續關注文化部與教育部的資源投入，希望讓孩子從小擁有藝文生活。

雲門舞集創辦人林懷民在欣賞完屏東恆春國小、車城國小帶來的民謠與月琴表演後，直喊，「孩子們很棒喔！」他特別向在地方教育拼命的老師、朋友致敬。

林懷民表示，「雲門舞蹈蒲公英」計畫前進69鄉鎮，接觸1萬2000名師生。「在台灣推動藝術與文化平等是可以實現的」，盼望偏鄉孩子都能有接受藝術的感動。

「看見藝術力—文化體驗教育展」自即日起一連兩天於華山文創園區展開，相關活動訊息，歡迎至「文化體驗教育展」官網查詢。（編輯：李亨山）1120318

由文化部與教育部共同主辦的「看見藝術力—文化體驗教育展」18日上午在台北華山1914文化創意產業園區開幕，文化部政務次長李靜慧（左2）、雲門舞集創辦人林懷民（中）、朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶（左1）與民進黨立委吳思瑤（右3）等人出席並合影。中央社記者謝佳璋攝 112年3月18日

「看見藝術力—文化體驗教育展」18日上午在台北華山1914文化創意產業園區開幕，恆春國小與車城國小師生聯合表演恆春民謠組曲，為活動揭開序幕。中央社記者謝佳璋攝 112年3月18日

由文化部與教育部主辦的「看見藝術力—文化體驗教育展」18日在台北華山1914文化創意產業園區登場，盼透過藝術文化體驗，讓孩子自然融入藝術欣賞和創作情境，以多元的藝術形式，帶領孩子探索自我、主動學習。中央社記者謝佳璋攝 112年3月18日

文化部與教育部共同主辦「看見藝術力—文化體驗教育展」，18日在台北華山1914文化創意產業園區登場，吸引許多小朋友到場參與。中央社記者謝佳璋攝 112年3月18日