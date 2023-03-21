更多編輯台推薦新聞：
瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看
國際

瑞銀集團32.3億美元收購瑞信拚金融穩定 要點一次看

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試
生活

銘傳師生體驗新聞業實況 中央社總編鼓勵多嘗試

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府
文化

二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蔡總統29日出訪瓜地馬拉、貝里斯 過境紐約洛杉磯
首頁 / 文化

文化部成年禮金10億商機 招商說明會報名開跑

2023/3/21 14:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北21日電）文化部成年禮金創造逾新台幣10億元藝文消費商機，文化部將於3月24日至4月13日在全國北、中、南、東分區辦理4場次招商說明會，針對業者說明成年禮金相關使用細節內容。

文化部今天發布新聞稿表示，文化部將於今年上半年發給近100萬18至21歲熱血青年，每人成年禮金1200點，總共超過10億元藝文消費商機，歡迎藝文業者及工作者共同加入成年禮金「藝文消費點」的行列。

文化部表示，成年禮金強調實體的藝文體驗與消費，適用範圍包含藝文展演及文化體驗、視聽娛樂、圖書出版及文創工藝等，還有逛博物館、欣賞表演節目、看國片、買圖書雜誌、購買文創工藝品、手作體驗，或是社區文化小旅行皆可使用。

文化部強調，1200點成年禮金是鼓勵年輕族群疫後走入藝文場館的誘因，但如何吸引消費，並讓藝文參與及消費成為習慣更是關鍵。文化部鼓勵藝文業者根據年輕人的喜好主動規劃各式表演及商品，以及專屬優惠，搶攻成年禮金市場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

為了讓藝文業者更加了解文化禮金領用方式、適用範圍等內容，文化部將在全國北、中、南、東分區辦理4場次「成年禮金藝文消費點－找點說明會」，介紹成年禮金店家申請加入程序及後續請款流程，協助更多藝文產業加入藝文消費點行列，讓全台遍地都是「藝文熱點」。

文化部指出，針對無法參加招商說明會的業者，文化部也將於台北場說明會同步提供直播及影片回放，歡迎藝文業者上網瞭解。（編輯：張雅淨）1120321

#成年禮金
#文化部
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族