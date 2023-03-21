文化部成年禮金10億商機 招商說明會報名開跑

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）文化部成年禮金創造逾新台幣10億元藝文消費商機，文化部將於3月24日至4月13日在全國北、中、南、東分區辦理4場次招商說明會，針對業者說明成年禮金相關使用細節內容。

文化部今天發布新聞稿表示，文化部將於今年上半年發給近100萬18至21歲熱血青年，每人成年禮金1200點，總共超過10億元藝文消費商機，歡迎藝文業者及工作者共同加入成年禮金「藝文消費點」的行列。

文化部表示，成年禮金強調實體的藝文體驗與消費，適用範圍包含藝文展演及文化體驗、視聽娛樂、圖書出版及文創工藝等，還有逛博物館、欣賞表演節目、看國片、買圖書雜誌、購買文創工藝品、手作體驗，或是社區文化小旅行皆可使用。

文化部強調，1200點成年禮金是鼓勵年輕族群疫後走入藝文場館的誘因，但如何吸引消費，並讓藝文參與及消費成為習慣更是關鍵。文化部鼓勵藝文業者根據年輕人的喜好主動規劃各式表演及商品，以及專屬優惠，搶攻成年禮金市場。

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為了讓藝文業者更加了解文化禮金領用方式、適用範圍等內容，文化部將在全國北、中、南、東分區辦理4場次「成年禮金藝文消費點－找點說明會」，介紹成年禮金店家申請加入程序及後續請款流程，協助更多藝文產業加入藝文消費點行列，讓全台遍地都是「藝文熱點」。

文化部指出，針對無法參加招商說明會的業者，文化部也將於台北場說明會同步提供直播及影片回放，歡迎藝文業者上網瞭解。（編輯：張雅淨）1120321