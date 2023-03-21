城南有意思邁6週年 打造奇想任意門

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（中央社記者王寶兒台北21日電）畫筆下飛船躍為眼前風景、南門城地標納進懷中、遨遊書海找尋日常街道蹤影，文總「城南有意思」迎來6週年，除市集、走讀系列活動，也打造遊玩空間「城南任意門」，讓奇想化為可能。

中華文化總會今天下午舉行「城南有意思」活動記者會暨「城南任意門」開幕儀式，除文總副會長鄭麗君、祕書長李厚慶外，行政院農業委員會主任祕書范美玲、立委蘇巧慧、林昶佐、議員吳沛憶等也響應活動，共同出席見證。

鄭麗君致詞表示，「城南有意思」已經成為每年春天台北城南最具指標性的生活節品牌，也是春假期間親子同遊最佳去處。她始終相信，一座城市面貌是由時代形塑，透過大家串聯與共創，不只召喚城南文化力，也在重新定義台北。

今天開幕的「城南任意門」空間中，利用不同互動遊戲讓孩童認識台北城南，也呼應「城南有意思」活動內容。例如集結南門城、郵政博物館等台北城南著名地標玩偶的「地圖大風吹」，象徵響應「城南有意思」系列活動的各場館。

「城南有意思」今年系列活動包含春日晒書市集、嘉義縣地方創生-山海嘉義成果展、春日好好市集、城南散散步、城南大推理、司法沉浸式劇場、城南童樂會、城南玩玩劇等。

以台語兒歌改編的台語親子音樂劇「春天佇佗位」將在城南玩玩劇中首演。兒歌「春天佇佗位」詞曲作者黃靜雅今天表示，「春天佇佗位」這首歌今年17歲了，能改編成音樂劇的過程如一場夢，劇團幫她築夢，還有演員幫她圓夢，很高興能在「城南有意思」舞台將這齣音樂劇呈現給大家。

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春日好好市集則在農委會協助下，號召小農一同參與。范美玲表示，此次活動中有許多DIY課程，包含釀梅子、絲瓜香皂、葉拓等，有全台各地優秀小農響應，歡迎民眾不只來城南探險，也可以採買農產品，與地區文化緊密結合。

「城南有意思」系列活動將於4月1日至2日起於城南各區登場；「城南任意門」展期則是明天起於文總城南空間NO.2展出至4月23日。（編輯：吳協昌）1120321