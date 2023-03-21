台灣、義大利版畫藝術雙個展 東西技法獻藝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

版畫藝術家曾美禎（圖）致力創作與推廣「木口木刻版畫」，為英國皇家版畫協會唯一台灣會員，這次攜手義大利版畫家本蒂文嘉（Maria Pina Bentivenga）在羅馬推出雙個展，將透過「對話」的策展手法，展現東、西方代表藝術家的版畫技法、線條工藝與美學思維。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 112年3月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北21日電）以版畫為媒介，開啟台灣、義大利交流，「若比鄰─台灣、義大利版畫藝術雙個展」將在羅馬展出，由台、義版畫藝術家曾美禎及本蒂文嘉（Maria Pina Bentivenga）帶來30件作品。

文化部今天發布新聞稿表示，展覽由文化部駐義大利代表處文化組與羅馬「國立版畫研究所」及「曾美禎版畫工作室」共同策劃辦理，透過「對話」的策展手法，展現東、西方代表藝術家的版畫技法、線條工藝與美學思維，在異中求同下促發藝術對話與文化共鳴。

曾美禎致力創作與推廣「木口木刻版畫」，為英國皇家版畫協會（Royal Society of Painter-Printmakers）唯一的台灣會員，作品「紋字風景系列」曾獲英國皇家版畫協會年度展海外獎及最佳作品獎肯定；本蒂文嘉則長期任教於羅馬美術學院，擅以腐蝕版創作雕版畫。

參展作品共計30件版畫及手工書，部分為組件裝置作品，皆以風景為創作主題，刻劃對周遭生活景緻的靈性感悟與細微觀察。同時特別展出曾美禎受到俄烏戰爭啟發所創、首度對外展出的2023年新作「廣島I、II」等。

駐義大利代表處文化組表示，為推廣台灣優質版畫藝術家及作品，此次特別與隸屬於義國文化部美術總局的國立版畫研究所合作，由義大利知名策展人貝齊斯（Michela Becchis）策展，展覽期間規劃藝術家交流工作坊、藝術家與策展人導覽及展覽畫冊發布會等推廣活動，讓參展民眾體驗台義版畫藝術交融的獨特魅力。

國立版畫研究所館長皮恰烏（Maura Picciau）表示，台灣與義大利雖看似遙遠，但2名藝術家在展現視覺藝術與版畫創作美學卻有相似之處，皆以嚴謹態度與細膩情感詮釋自然風景。本次與駐義代表處共同簽署合作協議籌辦版畫特展，對於未來拓展台義文化合作面向立下重要里程碑。

「若比鄰─台灣、義大利版畫藝術雙個展」將自3月24日起至4月30日在義大利羅馬「國立版畫研究所」展出。（編輯：張雅淨）1120321