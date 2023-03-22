台灣豫劇團70週年 「鏢客」傳統戲展現新活力

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（中央社記者邱祖胤台北22日電）台灣豫劇團成立70週年，將推出全新武俠風格大戲「鏢客」，5月起將於台灣戲曲藝術節及高雄春天藝術節中演出，今天舉行宣告記者會。

傳統藝術中心主任陳悅宜致詞時表示，70歲的豫劇團走過相當辛苦的歲月，在台灣泥土滋養下，豫劇團其實已成為本土劇種，長成屬於自己的品牌，展現在地精華，詮釋出屬於自己的新風貌。

台灣豫劇團團長彭宏志則透露，「鏢客」製作陣容人才濟濟，並與國立台灣戲曲學院及學院京劇團合作，演出製作陣容不下百人，主推的武打戲不亞於電影效果，為了呈現給觀眾最精彩的演出，演員還特別苦練武戲。

台灣豫劇團藝術總監王海玲指出，台灣豫劇團傳承老中青已到第4代，年初「求你騙騙我」演完之後，由「鏢客」接棒，與高雄在地的高雄市國樂團合作，讓音樂更加飽滿、張力十足，更找來第33屆傳藝金曲獎得主周以謙編曲，以及編劇劉建幗量身打造，精采可期。

根據國立傳統藝術中心發布新聞稿，「鏢客」故事描述一群武藝精湛的鏢客，為了保護一件能控制時間的神祕寶物，捲入一場驚心動魄的生存遊戲。劇情結合傳統與現代元素，遊走在奇幻與現實之間，重新賦予傳統戲曲新鮮的活力。

劉建幗表示，鏢客屬於古代的運輸業，強調互助，裡面人物的描寫更符合台灣豫劇團的夥伴們，他就是看見團員們團結在一起，促使捨俠客而寫鏢客，此外這次超時空劇情，也將帶給團員新的挑戰。

本劇由高雄文藝獎得主殷青群執導，演員包括王海玲、朱海珊、蕭揚玲、劉建華、張瑄庭、謝文琪、張仕勛等人，並與高雄市國樂團、國立台灣戲曲學院歌仔戲科學生合作演出。

「鏢客」將於5月6日及7日於高雄大東文化藝術中心首演，5月13日、14日於台北的台灣戲曲中心演出。（編輯：龍柏安）1120322