陳澄波畫作「清流」 捐贈台南市美術館

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在文化部長史哲（右3）、台南市長黃偉哲（左3）等人見證下，陳澄波孫子陳立栢（右4）代表家族將祖父畫作「清流」捐贈給台南市美術館。這幅畫作已被文化部指定為重要古物。中央社記者張榮祥台南攝 112年3月25日

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（中央社記者張榮祥台南25日電）陳澄波的畫作「清流」，已被文化部指定為重要古物，陳澄波家族今天將這幅畫作捐贈給台南市美術館，永續保存，也讓藝術愛好者有機會一睹大師作品的風采。

今天是美術節，在文化部長史哲、台南市長黃偉哲等人見證下，陳澄波孫子陳立栢代表家族將祖父畫作「清流」捐贈給台南市美術館，以實際行動展現文化傳承與永續發展。

史哲表示，美術節緣起於戰爭時期，藝術家們感念當時社會動盪，應透過藝術作品撫慰人心，倡議數年後才被政府核定為國家節日，讓藝術美感教育逐漸受到社會重視，但因歷史悲劇，這一天也是陳澄波的受難日，他期盼透過作品展出，傳承文化精神，弘揚藝術之美。

黃偉哲則感謝陳澄波畫作「清流」留在台南，台南市美術館及市府團隊將盡最大努力永續保存，以最美姿態展現，讓全世界藝術工作者或喜愛藝術的民眾有機會一睹大師作品風采。

台南市美術館資料顯示，陳澄波是嘉義人，出生於1895年，1947年去世；陳澄波是台灣美術先驅畫家，早年留學日本，1926年入選為日本帝展首名油畫台籍畫家，藝術成就斐然，貢獻卓著。

陳澄波的畫作「清流」，首展於第1屆全國美術展覽會，創作於中國杭州西湖，選材自西湖十景中的「斷橋殘雪」；陳澄波將西方學院表現與東方美感巧妙融匯成絕美風光，書法筆調跌宕多姿，畫面構成層次豐富，景色迷人。

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1947年228事件時，陳澄波代表民眾擔任和平使者和軍方談判，因而犧牲性命，他的受難日和美術節同一天。陳澄波在遺書中寫下「西湖斷橋殘雪之繪為家保存之」，是文中唯一提及的作品，希望綿延傳家，足見「清流」對陳澄波意義非比尋常。

文化部去年審議，基於融合東方美學元素，認定「清流」是20世紀前半期台灣繪畫先驅的典範，指定為重要古物。（編輯：龍柏安）1120325