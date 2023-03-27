通透貝多芬 布赫賓德將帶來鋼琴奏鳴曲全集

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）鋼琴家布赫賓德對於貝多芬音樂通透又有獨到見解，這次訪台布赫賓德將以7場獨奏會演奏貝多芬32首鋼琴奏鳴曲全集，他說：「直到現在我演奏貝多芬奏鳴曲，還是會熱淚盈眶。」

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，布赫賓德（Rudolf Buchbinder）曾在薩爾茲堡音樂節完成貝多芬全套32首鋼琴奏鳴曲，在全球各地光是全套貝多芬奏鳴曲的演出就已超過60場，深具權威。布赫賓德說作為一名演奏家，總是忍不住要讚嘆貝多芬，「這32首鋼琴奏鳴曲宛如他一生的象徵，如鏡子般映照了他一生的悲喜。」

布赫賓德也是音樂圈內公認的貝多芬迷，收藏38種貝多芬奏鳴曲全集版本，還有貝多芬親筆簽名的樂譜、初版樂譜及多種原版文件。布赫賓德表示，多讀貝多芬留下來的大量書信，便可以勾勒這名偉大作曲家的面貌。

布赫賓德1946年出生於捷克，幼年隨父母移居維也納，5歲進入維也納表演藝術大學前身維也納音樂院就讀，至今仍是維也納音樂院史上最年輕的學生。布赫賓德9歲就舉辦首場公開音樂會，20歲獲得范．克萊本國際鋼琴大賽特別獎，開始踏入職業樂壇，至今聲勢歷久不衰。

布赫賓德表示，貝多芬是唯一既要樂拍準確，同時又要有音樂表情的作曲家，「一般有表情的節奏不會要求那麼準，那代表了貝多芬內心的自由，情感的爆發。」布赫賓德不諱言他很愛哭，到現在演奏貝多芬的奏鳴曲，都還是會熱淚盈眶。

這次布赫賓德的貝多芬馬拉松將在台北國家音樂廳與高雄衛武營音樂廳舉行，這也是國家兩廳院成立35年來、國家表演藝術中心成立以來，首名在音樂廳大廳完成貝多芬32首奏鳴曲全集的鋼琴家，歡迎樂迷共同見證。

布赫賓德貝多芬鋼琴奏鳴曲全集音樂會將從4月26日到5月6日舉行，7場音樂會都有一個反映音樂會曲目的標題，如「月光」、「暴風雨」、「華德斯坦」等，希望讓樂迷容易找到自己想聽的貝多芬奏鳴曲。（編輯：張雅淨）1120327