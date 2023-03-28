首屆台灣工藝獎徵件起跑 鼓勵多元創作、協作參與

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（中央社記者王寶兒台北28日電）台灣工藝競賽辦理28年，今年轉型為首屆「台灣工藝獎」，國立台灣工藝研究發展中心今天表示，台灣工藝獎共有創作獎及協作獎，即日起啟動徵件。

工藝中心今天發布新聞稿表示，台灣工藝獎（Taiwan Craft Award）擴大獎勵範疇，以「創作獎」為核心本位，「協作獎」作為環狀支持，期望能協助建構工藝人才培育支持系統，達成健全台灣工藝產業生態系的最終目標。

首屆台灣工藝獎「創作獎」以自然、循環、永續為訴求，期望創作者透過工藝思考當代及未來環境的挑戰，從工藝材料、技術、觀念、精神、應用等多元面向開放性探討永續趨勢。

過去台灣工藝競賽所沒有的「協作獎」，是為獎勵提供良好創作環境或資源的協力者或事件，協力者包含提供知識、技術、場域、資本、其他支持資源或收藏、教育、社會推廣及其他實踐行動者，協助研究、教育、展演、修復、傳承或提供現金、動產、不動產、權利等貢獻。

「創作獎」分一等獎至三等獎，工藝中心表示，得獎者除有獎金作為後續創作支持，工藝中心也將納入優先扶植對象，輔導參與國內外展會、國際駐村、線上與實體行銷通路等。

首屆台灣工藝獎徵件即日起受理報名至5月31日截止。（編輯：張雅淨）1120328