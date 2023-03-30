台大遊心劇場竣工 扮仙戲開台祈求順利

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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）歷經9個月內裝與測試，台灣大學遊心劇場3月17日宣告竣工，今天舉行開台祈福儀式演出扮仙戲祈求開幕順利。台大校長陳文章主持儀式並期許劇場除了學校使用之外，也能帶動台北市民參與藝文活動。

台大遊心劇場今天發布新聞稿表示，今天開台儀式謹遵戲劇古禮，舞台正式使用前舉辦「祭台」，敬告上天祈求四方神明賜福，庇佑劇場營運平安大吉。台北地區老字號劇團「民權歌劇團」獻演扮仙「醉八仙」與正戲「晉陽宮」，台大戲劇系師生60餘人移師劇場，實際感受民間戲劇教學體驗。

陳文章校長致詞時表示，他小時候住家旁就是宮廟，日夜聆聽歌仔戲、布袋戲，今天再看演出，舊時回憶湧上心頭。他深知遊心劇場作為台大校園內教育展演功能，但也期許遊心另外成為台大、台師大、台科大「三校系統」的藝文樞紐，也要帶動周邊居民及台北市民參與藝文行動。

陳文章說，遊心劇場也將是台大向外賓展示的文化窗口，希望遊心劇場能製作更多節目，成為國際賓客認識台大的藝文焦點。

遊心劇場是台大校內設備最完善的表演空間，201年隨行政大樓禮賢樓規劃之初，即預留B1、B2作為劇場使用。除作為長久缺乏教學與演出空間的台大戲劇系實務使用，也一併考量表演藝術市場需求，定位為專業黑盒子劇場。

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劇場包括200到300座位席可調動觀眾區的主劇場、多功能排練室以及室內大廳與戶外公共空間，內裝技術設備含全自動化升降懸吊系統、傳統與LED燈具、投影設備、音響，及地下陷阱室、洗衣房等，從觀眾容量、技術設備到地理位置、交通可及性等比對條件，遊心劇場都具有競爭力。

遊心劇場即將進行試營運測試演出，首檔節目是4月15到16日「可揚與他的快樂夥伴」的作品「2047」，同步探討人與政治、科技的操控關係，並動用動態捕捉與為視障者服務的口述舞蹈翻譯。5月18日至21日則有台大戲劇系111學年度學期製作「海鷗」，預計演出5場。（編輯：陳政偉）1120330