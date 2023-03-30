折扣戰重創出版業 文化部擬重啟立法可行性研究

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（中央社記者邱祖胤台北30日電）電商競爭引發圖書折扣戰，出版公協會今天發起連署，籲請政府制定「圖書折扣秩序制」立法，文化部也於晚間發布新聞稿回應，擬重啟立法可行性研究。

文化部新聞稿指出，出版是內容產業的源頭，亦是現在政府積極介入輔導的產業，非純粹商品化的消費內容，文化部嚴正反對折扣戰在最脆弱的出版產業進行，希望能優先透過協商機制訂定合理市場折扣。

新聞稿指出，文化部將重啟「圖書定價銷售制度對出版產業影響評估研究」，並研究立法可行性，期盼共同守護出版產業。

今年3月初，博客來網路書店於「三八女神節」活動中，在未知會出版社情況下即推出折扣促銷活動，引起出版業反彈及議論，出版公協會於網路發起連署，籲請請政府制定「圖書折扣秩序制」立法，並請通路支持折扣自律。

首波連署名單包括三采文化總經理劉淑美、大塊文化董事長郝明義、天下文化社長林天來、天下雜誌出版總編輯吳韻儀、城邦集團總經理葉君超、城邦書虫總經理林福益、時報出版董事長趙政岷、新經典文化總編輯葉美瑤、臺灣麥克董事長黃長發、遠流出版董事長王榮文、親子天下執行長何琦瑜、聯經出版發行人林載爵、聯經出版總經理陳芝宇、讀書共和國社長郭重興等出版社代表。

連署聲明表示，針對近年因電商競爭引發的圖書折扣戰，出版業憂心此舉將對創作者權益與產業環境造成不利影響，在台灣圖書產業面臨閱讀習慣遽變的同時，唯有上下游業者自律並善意溝通，共建合理合意產銷秩序，出版界生態才有可能健康發展。

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連署聲明籲請文化部制定「圖書折扣秩序制」立法及配套措施，以維護圖書文化產業的健全發展，守護台灣在華文世界自由開放的出版基地；推動立法期間，也請通路夥伴共同支持維護產業發展的自律協議，如新書上市期不做66折等低價折扣，與出版業者協商原則、謀求共識。

連署聲明表示，過度價格競爭的結果將沒有人是贏家，讀者得到的折扣也浮動混亂，懇請讀者支持「圖書折扣秩序制」，讓更多好書誕生。（編輯：唐聲揚）1120330