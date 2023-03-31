「淡水小鎮」經典再現 梁志民盼觀眾珍惜當下

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果陀劇場創團35週年，推出經典劇碼「淡水小鎮」，31日在台北表演藝術中心大劇院舉行總彩排記者會，講述男女主角蔡旻佑（左2）與李千娜（左1）飾演的青年男女從成長、戀愛、結婚到離別的人生故事。中央社記者吳家昇攝 112年3月31日

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（中央社記者趙靜瑜台北31日電）果陀劇場35週年劇作「淡水小鎮」今天起在台北表演藝術中心大劇院上演，導演梁志民說，希望觀眾從「淡水小鎮」重新思考生命與死亡的議題，懂得珍惜當下每分每秒的存在。

梁志民說，過去3年來，表演藝術團體經歷了疫情的嚴重打擊，整個產業甚至一度瀕臨中斷，「所以我們選擇以這齣戲在疫情趨緩的這一年來跟大家見面，希望把劇中小鎮的質樸和溫馨帶給觀眾。

「淡水小鎮」1989年首次演出便大受好評，30多年來經歷過許多版本的加演，包括張雨生、蔡琴、陶大偉和曹啟泰都曾演出過。

這次版本由蔡旻佑和李千娜這次擔綱男女主角，過去大多演出音樂劇的兩人，這次挑戰舞台劇演出，還是很緊張。李千娜說，謝謝前輩們在排練期間不吝給指導，「像黃嘉千就會叮嚀我的口條，因為在舞台劇裡每一句台詞都很珍貴。」而飾演蔡旻佑爸爸的唐從聖則會提點蔡旻佑演出細節，兩人都說受益良多。

除了蔡旻佑和李千娜外，這次果陀劇場也找來創始團員，同時也是知名音樂創作人的郭蘅祈（郭子）演出，郭蘅祈說，「每回看到節目單，翻到歷年果陀演出的那一頁，我自己都覺得好像是個劇團永遠放在印刷品裡的人。」直到有一次遇到梁志民，竟然成就了這次「淡水小鎮」的合作。

「淡水小鎮」將自即日起全台巡迴包括台北、高雄、桃園、台南及台中等地，6月30日到7月2日加演，地點在國父紀念館。（編輯：陳政偉）1120331

果陀劇場「淡水小鎮」由藝人蔡旻佑（右）、李千娜（左）領銜主演，31日下午在台北表演藝術中心大劇院舉行總彩排記者會。中央社記者吳家昇攝 112年3月31日

果陀劇場推出經典劇碼「淡水小鎮」，由演員蔡旻佑（前右）、李千娜（前中）等共同演出，詮釋一對年輕男女在淡水小鎮上出生、相戀、結婚到死亡的故事，31日在台北表演藝術中心大劇院進行總彩排。中央社記者吳家昇攝 112年3月31日