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首頁 / 文化

布袋戲大師工作坊 92歲陳錫煌連續14年當導師

2023/4/2 12:43（4/2 12:56 更新）
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多次獲得人間國寶認證的布袋戲大師陳錫煌，心繫布袋戲教學，92歲仍在傳藝，誓言不退休，連續舉辦14年的陳錫煌「掌藝薪傳-大師工作坊」即將在4月9日開課。中央社記者張新偉攝 112年4月2日
多次獲得人間國寶認證的布袋戲大師陳錫煌，心繫布袋戲教學，92歲仍在傳藝，誓言不退休，連續舉辦14年的陳錫煌「掌藝薪傳-大師工作坊」即將在4月9日開課。中央社記者張新偉攝 112年4月2日
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（中央社記者邱祖胤台北2日電）兩度獲得人間國寶認證的布袋戲大師陳錫煌，92歲仍心繫布袋戲教學，連續舉辦14年的陳錫煌「掌藝薪傳－大師工作坊」即將在4月9日開課。

陳錫煌接受中央社記者採訪時表示，布袋戲這麼優美的傳統文化，如果失傳了實在太可惜，希望有更多人來這裡學習，讓布袋戲之美持續發揚光大。

112年「掌藝薪傳－大師工作坊」將於台北偶戲館開設，由陳錫煌擔任導師，藝師及藝生擔任助教，課程包括前場操偶班、後場音樂班、工藝製作班、雕刻藝術班，每週日上課，總共25堂課，結業成果發表將在台北霞海城隍廟廟埕舉行。

陳錫煌表示，他從13歲開始學布袋戲，歷經近80年學習及演出經驗，深刻感受到傳統布袋戲的優美，可惜時代在變，電視、電腦、手機的出現讓現代人分心，布袋戲觀賞人口愈來愈少，所幸透過網路，加上台北偶戲館舉行大師工作坊，讓他可以將這項傳統技藝傳授下去。

陳錫煌說，布袋戲在台灣不像歌仔戲、京劇有專門的學校進行教學，既然沒人要為布袋戲成立學校，不如就由他來推動。陳錫煌表示，他堅持傳習傳統布袋戲，從14年前開始每年都開課，課程內容包含布袋戲藝術的各種面向，歡迎大家來上課。

陳錫煌「掌藝薪傳－大師工作坊」即日起開放報名，4月9日開課，報名網址 https://tinyurl.com/2s4ktuhu。（編輯：張雅淨）1120402

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#掌藝薪傳－大師工作坊
陳錫煌
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