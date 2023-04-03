青年作曲家刁鵬以日本料理入樂 創造國樂新聲響

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作曲家刁鵬受邀與台北市立國樂團合作演出音樂會「搖擺國樂」，他將透過國樂細膩描繪熱鬧的居酒屋與沸騰的土瓶蒸食材意境，創造嶄新聽覺體驗。（台北市立國樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年4月3日

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）從小就喜歡電玩，以中國笛獲得金音獎最佳樂手獎的刁鵬受邀與台北市立國樂團合作「搖擺國樂」音樂會，他以國樂細膩描繪熱鬧的居酒屋與沸騰的土瓶蒸食材，在音樂會裡創造嶄新聽覺新體驗。

刁鵬今天接受中央社記者專訪時表示，從小他學鋼琴與中國笛，大學自學作曲，創立行草Grass Walkers，「我想要證明國樂人只要努力，還是會有很多出路。」

他說，自己組團，演奏自己喜歡的東西，「希望可以做出未來的經典，讓國樂器可以發揮它自己的特色。」

在這場音樂會中，刁鵬改編過去為單一樂器創作的「歌舞御前町」、「塞車」、「第八號酒窖」與「大正紅居酒屋」等小編制樂曲，讓行草Grass Walkers與北市國交融創造更多新聲響。

刁鵬表示，BANG加上國樂團合在一起，「希望雙方透過更多旋律線條一起合奏，可以讓國樂聽起來更豐富。」

他舉例，「大正紅居酒屋」創作靈感來自他喜歡吃的日本料理及日本音樂，這首樂曲共分為4段，分別是「溫清酒」、「土瓶蒸」、「日式蒸餃」及「大正紅」，他以溫暖的慢旋律描繪老人常客入店點「溫清酒」的感受；「土瓶蒸」是以強勁節奏描繪土瓶蒸內各種食材滾動翻騰的動感，饒富趣味。

刁鵬習樂起源於電視上的YAMAHA音樂班廣告，他的父母親覺得學音樂不錯，於是哥哥與他就開始學音樂，刁鵬畢業於台藝大中國音樂學系研究所，主修笛、副修鋼琴。擅長以民族音樂為素材，融合各類音樂語彙創作。

刁鵬說，會作曲完全是誤打誤撞，「大四一堂瞿春泉老師的課，要我們重新配器20小節，我沒聽清楚，寫成了一首小品，沒想到老師很喜歡，很鼓勵我，就這樣開始創作。」

2018年刁鵬與音樂好友成立行草Grass Walker，樂團編制以中國笛、簫、鍵盤、貝斯、爵士鼓為主，這也是少見沒有人聲的獨立樂團。

刁鵬表示，就像「行草」團名的意義，就是希望他們這群人可以像小草般有強韌的生命力，用手中的音樂激盪實驗出不同的色彩，慢慢就會變成一片草原，傳達音樂帶來的快樂。

刁鵬很喜歡「宅」在家，光打電玩就常常廢寢忘食，「我常因為聽到電玩的音樂很棒，才開始打電玩。」這次他創作的「阿郎嫂」融合韓國民謠「阿里郎」與台灣民謠「青蚵嫂」，以電玩玩家為背景，講述一段跨國戀情，充滿創意。

「搖擺國樂」音樂會將於4月8日舉行，地點在台北市中山堂中正廳，指揮為張宇安。（編輯：戴光育）1120403