用戲劇之心喜愛舞蹈 鍾伯淵打造艋舺國際舞蹈節

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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）由曉劇場主辦的艋舺國際舞蹈節今年邁入第5屆，曉劇場藝術總監鍾伯淵身為導演但喜歡舞蹈，他表示舞蹈不需要語言就可以和觀眾互動，期待舞蹈節平台可以將台灣優秀創作者推上國際。

曉劇場營運總監李孟融接受中央社專訪時表示，曉劇場是戲劇團隊，可以更中性地來主辦舞蹈節，尋找更多台灣與國際精彩的舞蹈節目。

李孟融表示，當初受到衛武營戲劇顧問耿一偉的啟發，曉劇場已經在萬華耕耘多年，挖掘很多有趣的空間，如果辦舞蹈節不會受到敘事語言限制，設計一本護照可以通行無阻到處看舞蹈節目，一定會很精彩。就這樣鍾伯淵與李孟融開始了艋舺國際舞蹈節的計畫。

今年第5屆艋舺國際舞蹈節由鍾伯淵、耿一偉再加上曉劇場國際事務顧問張欣怡三強聯手，以「Connection-連結」為題，在4月21至23日3天內連結萬座曉劇場及周邊16個非典型劇場空間，邀請國內外42個團隊，共創74場囊括馬戲、雜技、現代、肢體劇場等多元演出，一同打造舞蹈盛宴。

16個非典型劇場空間除了糖廍文化園區、華江整宅天橋、龍山文創基地、西園29服飾創作基地之外，今年新加入剝皮寮歷史街區及新富町文化市場，也規劃在龍山寺前「艋舺公園」現場飆舞。

鍾伯淵表示，這次開啟「策展人單元」，起因舉辦4年舞蹈節的醞釀，希望能進一步促進舞蹈節參與者交流，於是邀請以舞者為核心的雅緻藝術舞蹈團藝術總監謝宜君、日本優秀舞踏家我妻惠美子及曉劇場團員陳家誼，以羅丹「地獄之門」為意象的發展計劃，鼓勵舞蹈節參與者大膽交流。

鍾伯淵表示這次國際策展人來台，不僅會透過推介會增加策展人與台灣創作者互動機會，也嚴選台灣潛力團隊納入「國際交流單元」，包括Pulima藝術獎優選的邱瑋耀推出「搖擺人」；受曉劇場藝術進駐計劃支持的嚴婕瑄推出「萬華女流」，林憶圻推出「剪影」；獲雲門創計畫支持的陳薇伊推出「有一天」。

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其他還有獲得ACC亞洲文化協會紐約獎助計畫的吳建緯推出「全蝕」；甫從巴黎西帖藝術村返國的張堅豪與烏帕塔舞蹈劇場客席舞者JAN Möllmer推出新作「甚麼是危險」。滯留島舞蹈劇場在2020年艋舺國際舞蹈節發表「冰河時期」後歷經英、美演出後將再度回到艋舺，讓國內團隊有機會被看見。

2023艋舺國際舞蹈節推出新台幣800元「舞蹈護照」，歡迎觀眾一起全城共舞。詳細活動訊息請見艋舺國際舞蹈節官方網站：https://www.wantodancefestival.com。（編輯：李亨山）1120405