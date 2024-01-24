台南幾米藝術裝置展 送月亮造型充氣燈籠限量400個

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）南市府文化局與知名繪本作家幾米合作，在新營文化中心舉辦戶外藝術裝置展，並以幾米「月亮忘記了」繪本為主題，設計「小團圓」月亮造型充氣燈籠，總數400個，供民眾兌領，送完為止。

台南市政府文化局長謝仕淵今天透過新聞稿表示，正在新營文化中心廣場舉行的「2024幾米Singing台南－團圓．微光The Moon Forgets」戶外藝術裝置展，吸引不少民眾前往參觀，為串聯響應台灣燈會在台南及台南400意象，特別以幾米「月亮忘記了」繪本為主題，設計「小團圓」月亮造型充氣燈籠。

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謝仕淵表示，月亮是幾米作品中經常出現的元素，象徵溫暖團聚、守望與陪伴，此次活動獨家推出「小團圓」月亮造型燈籠，祝福民眾新的一年闔家圓滿，設計有別過往摺紙小提燈，改以PVC材質充氣方式，搭配LED燈泡及掛繩，民眾可自行調整掛繩長短，側背、掛在胸前或綁短拿在手上，只要稍加吹氣即可成形，造型吸睛可愛，歡迎民眾拿著燈籠到新營賞遊。

謝仕淵說，活動期間只要公開上傳幾米戶外藝術裝置展現場照片，並於新營文化中心打卡，27日起連續4個週末假期（共8天）下午4時起，憑臉書（Facebook）或IG貼文（限時動態）畫面即可至新營文化中心1樓服務台兌領「小團圓」燈籠，每次限量發放50個，只送不賣，總數400個送完為止。（編輯：陳仁華）1130124