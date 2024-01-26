重現亡妻歌聲與模樣 當代館展AI多元面貌

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（中央社記者王寶兒台北26日電）AI發展牽動人們各種生活面向，當代館推出「你好，人類！Hello,Human!」展，有AI創作畫作，還有利用人工智慧模型生成重現亡妻聲音的歌曲，藉此展現AI多元面貌。

台北當代藝術館今天舉行「你好，人類！Hello,Human!」展覽暨「一年計畫：川堂」展覽開幕式。其中「你好，人類！Hello,Human!」展由策展人林欣傑與蔡宏賢策畫，聚集16組來自國內外藝術家與團隊參與展出。

蔡宏賢說，現代人生活已有許多面向與AI為伍，他們試圖在展覽中將AI與人類稍微區分開來思考，許多展出作品所探討的不是AI本身，而是AI如何成為生活一部分，探討面向也包含未來要面對的AI素養議題。

展出作品包含藝術家孫詠怡去年獲得林茲電子藝術獎金尼卡獎的作品「刪不了的符號」，她自中國社群平台微博蒐集受審查並被刪除的文本資料，以影像呈現被消失的字元所留下的方框符號。

孫詠怡也將被審查的貼文集結為一本書。蔡宏賢說，經過AI演算下，被禁的貼文成為看不太懂的文章、字句，「就連字被消失後的這些符號也是有意義的，孫詠怡想讓我們多思考AI作為監控工具的可怕結果。」

2022年美國科羅拉多州博覽會數位藝術類比賽首獎作品「歌劇院空間」也在此次展覽中展出，該畫是以AI生成算圖工具Midjourney完成，掀起國際間對於AI創作的討論。

林欣傑表示，「歌劇院空間」創作者試圖為他的作品申請版權，展覽中展出他與法院往來文件與申請書，「但最後結果是，他並不能擁有這張畫的版權。」這也讓人思考，若人利用AI創作，那究竟權利又在哪一方？

作為工具，AI力量同時兼具撫慰人心，去年獲得日本首屆人工智慧藝術賽（AI ArrGrandPrix）獎項肯定的日本藝術家松尾公也，此次展出以AI追思亡妻的作品「妻音源 Torichan 歌唱Desperado」及「星沉願望夜」，透過亡妻留下的影像、聲音素材，重現妻子的歌聲與模樣。

「你好，人類！Hello,Human!」展覽將於明天起於台北當代藝術館展出至5月12日。（編輯：龍柏安）1130126