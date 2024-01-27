台南大南門碑林遭潑不明溶液 62件石碑無一倖免

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市大南門碑林昨晚被發現遭人潑灑不明溶液，連同8件一般古物共62件石碑無一倖免，造成碑體色差並有結晶現象，初判碑體未受損，市府今天採樣檢測及報警偵辦。

台南市政府文化局告訴中央社記者，中西區著名景點大南門碑林，昨晚被發現遭人潑灑不明溶液，文化局今天現勘，初判不明溶液附著在石碑表層，造成碑體色差並有結晶現象。

文化局表示，大南門碑林62件石碑全遭潑灑不明溶液，初步認定碑體未受損，文化局採樣檢測，且通報警方採證偵辦，文化局調閱監視器畫面送警方調查。

文化局人員說，此行為涉及文化資產保存法第103條罰則及毀損公物等法律責任。至於古碑保存，文化局已連繫文物保存科學單位，待鑑定結果出爐後，再研議清潔修護方案。

台南市大南門碑林1935年（日治昭和10年）起陸續從台南各處蒐集陳列，石碑年份從清代至近代，包括紀功碑、修建碑、建築圖碑、修建捐題碑、墓道碑及示告碑等類別，蘊藏史料文化價值。

大南門碑林中有8件石碑經文化資產保存法審議登錄為一般古物，分別是「改建臺灣府城碑記」、「護理臺澎兵備道臺灣府正堂蔣德政碑」、「風神廟接官亭暨石坊圖」、「恭修萬壽宮碑記」、「萬壽宮圖」、「五妃墓道」、「嚴禁佛頭港貨物分界獨挑碑記」及「嚴禁錮婢不嫁碑記」。（編輯：郭諭儒）1130127