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宜蘭古蹟「金刀比羅社」石柱 遭塗色毀損

2024/3/1 19:10（3/1 19:21 更新）
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位於宜蘭蘇澳砲台山風景區內古蹟「金刀比羅社」的社名石柱遭人塗色，蘇澳鎮長李明哲（圖）1日踏勘表示，古蹟遭塗色公所不能擅自復原，會依規定通報縣府文化局，也認為縣定古蹟不能只是指定後就任其荒蕪，盼縣府與財政部國有財產署能有更積極維護作為。（蘇澳鎮公所提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年3月1日
位於宜蘭蘇澳砲台山風景區內古蹟「金刀比羅社」的社名石柱遭人塗色，蘇澳鎮長李明哲（圖）1日踏勘表示，古蹟遭塗色公所不能擅自復原，會依規定通報縣府文化局，也認為縣定古蹟不能只是指定後就任其荒蕪，盼縣府與財政部國有財產署能有更積極維護作為。（蘇澳鎮公所提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年3月1日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭1日電）位於蘇澳砲台山風景區內古蹟「金刀比羅社」社名石柱日前遭人塗色，蘇澳鎮長李明哲今天前往勘查表示，不能指定為古蹟後就任它荒蕪，盼相關單位要有更積極維護作為。

根據國家文化資產網資料，金刀比羅社神社主體建築已不存在，僅存社名石柱、石桌、石椅、石燈籠及神社正殿基座遺址等，宜蘭縣政府於2010年將「蘇澳砲台山及金刀比羅社遺蹟」列為古蹟。

「金刀比羅社」社名石柱正面刻上「蘇澳金刀比羅社」，背面刻有「昭和二年四月二十日鎮座」字樣，日前有民眾發現「年」字、「鎮」字和「座」字分別被塗上綠色、紅色和黃色。

李明哲今天前往瞭解表示，古蹟遭塗色公所不能擅自復原，會依規定通報縣府文化局。縣定古蹟不能只是指定後就任它荒蕪，無論是縣府文化局，還是財政部國有財產署，都要有更積極維護作為。

文化局表示，依照文化資產保存法規定，毀損古蹟、暫定古蹟的全部、一部或附屬設施，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上、2000萬元以下罰金。

文化局指出，遺跡現由國有財產署台灣北區辦事處宜蘭分署管理，已請宜蘭分署加強管理，文化局也會請文資志工加強巡查工作。（編輯：張銘坤）1130301

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