歌仔音樂劇1624最後整排 明星齊聚共演台灣史

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（中央社記者趙靜瑜高雄1日電）大型戶外歌仔音樂劇「1624」元宵節期間將在大台南會展中心前空地開演，集結近500名台灣表藝界優秀人才，包括孫翠鳳、唐美雲等明星齊聚，虛實交錯呈現一場400年前的海上大冒險。

「1624」今天在高雄中山堂舉行精彩片段記者會，也為高雄中山堂整建之後作正式開箱。其中唐美雲飾演的荷蘭長官諾一知與孫翠鳳飾演的鄭芝龍首度相遇談判，兩人對戲精彩萬分，這一出場就隱喻了台灣與世界的相遇，極為動人。兩個名角同台情緒張力十足，這一幕可預料也將會是當晚演出最高潮。

孫翠鳳表示，這次能演出這部歌仔音樂劇，可以說是一個里程碑。雖然過去已經演過海賊之王鄭芝龍，但今天孫翠鳳在台上無論眼神或肢體，都有著濃濃梟雄感，就連動著肩膀都表情十足。

演過無數英雄，唐美雲這次服裝充滿寶塚華麗感，巧妙與荷蘭人這樣一個虛構的角色相呼應，蹬著白長靴帥氣不已。唐美雲說，這次參與演出很開心，「這麼困難的製作，大家越起勁一定要完成，這就是台灣精神。」編劇施如芳則說唐美雲在台上只要「帥」，就已經詮釋到位。

文化部長史哲今天出席記者會表示，過去從「見城」、「船愛」的現在的「1624」，「這一次的製作我們談1624年，不是慶祝也不是紀念，我們談的是一個迴聲的反思。」史哲說，大家都羨慕國外大河劇梳理了自己的歷史，「這次我們用專業而大眾的表演藝術形式，來實現我們談我們自己歷史的過程」。

史哲說，這次演出史觀上不迴避殖民的反省，也不迴避世界史上台灣的遭遇。史哲表示，感謝這次台上21名從未齊聚一堂的天王天后，「我想在大的歷史面前，大家願意同在一個台上說台灣的故事，給我們自己的人民聽。我想這會是一個台灣歷史上感動的時刻。」

歌仔音樂劇「1624」翻轉舊日史觀，海洋不再阻隔世界，而是與世界連結。這次聚焦17世紀東亞大航海史，從一個當代人玩電玩遊戲出發，進入遊戲設定的昔時，西拉雅定居台灣，漢人、歐洲人、日本人齊聚台海，船來船往，構成繁複的貿易網絡，各方勢力在機遇與危機並存的大時代中，努力做自己命運的主人。

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導演李小平表示，這次非常難得包括孫翠鳳、唐美雲，平常都領著自己的團隊，這次首度相遇，觀眾可以看見她們在舞台上如何放大絕，展現角色鬥智、鬥狠又鬥勇的一面。

「1624」大型戶外歌仔音樂劇2月24日到2月25日在大台南會展中心前空地（台南高鐵站旁）免費免票演出。2月24日將有公視台語台（含無線、有線、中華電信MOD）、Taiwan Plus以及多個網路平台轉播。這次有全手工製作等比例「小戲衣」，陸續也會有書籤等文創商品出爐，讓大家珍藏偶像，回味好戲。（編輯：李亨山）1130201