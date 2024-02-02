台南「東山迎佛祖」起駕登場 信眾走上古香路

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（中央社記者張榮祥台南2日電）傳承近200年的台南市「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」今天清晨起駕登場，眾信徒攜手陪伴觀音佛祖「正二媽」走上古香路，當地7所國中小學師生也參與體驗這項國家重要民俗。

「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」歷史悠久，是東山、白河地區年度重要民俗活動，2011年被指定為國家重要民俗，2021年及2022年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，取消一切公開活動，謝絕交陪廟宇及信眾隨香，由寺廟內部人員自行辦理核心儀程，2023年才又開放。

這項傳承近200年的國家重要民俗，今天清晨一如往年起駕登場，台南市長黃偉哲到場參與觀音佛祖「正二媽」安座及送駕大典，帶領民眾「鑽轎腳」及祈福，且發送福袋。

東山地區7所國中小學師生120人，今天也參與上山儀典，更將走完14.6公里的「古香路」，實地參與各庄頭迎佛祖，認識香路歷史和生態，親身體驗國家重要民俗的莊嚴與感動。

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台南市政府發布新聞稿指出，相傳1832年（清代道光12年）白河關子嶺碧雲寺遭焚，廟中供奉觀音佛祖避難到東山碧軒寺奉祀，之後演變為農曆12月23日「送駕」回白河碧雲寺過年，正月初九、初十「迎駕」回東山碧軒寺。

「東山迎佛祖」保留傳統古風，每年農曆12月23日，信眾徒步走古香路，越過山嶺，護送觀音佛祖「正二媽」回鑾碧雲寺過年；農曆正月初九當晚，再迎請「正二媽」下山返回碧軒寺。信眾手持「暗八香」、挑「馬草擔」，高舉火把，點亮漆黑山路，到達平地後，緊接而來「換香」、「換花」、「換轎」的「三換」儀式，非常有特色。（編輯：謝雅竹）1130202