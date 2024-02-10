打擊樂、肢體加投影 法團隊帶來雙重感官體驗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北10日電）由台中國家歌劇院邀約，法國里昂科技藝術家M＆B雙人組將帶來「晝夜切分點」演出，以軟體打造即時影像，加上舞者與打擊樂、薩克斯風與吉他等演出，帶來視覺與聽覺雙重體驗。

台中國家歌劇院發布新聞稿表示，M&B雙人組由雅德里安．孟朵（Adrien Mondot）與克萊爾．巴典涅（Claire Bardainne）組成，以極具詩意的視覺語彙翻玩科技藝術。他們以肢體為核心，透過圖像與數位藝術探索肢體，打破舞台空間與時間限制，創造出令人驚豔的視覺體驗。

M＆B雙人組使用電腦、投影傳遞各種形式與象徵，觸動人們對生命及各種事物的情感；他們深信詩歌與美是力量的關鍵，利用數位工具，協助身體動能與戲劇創作展現每一個活著的瞬間。

豪華禮車樂團（Limousine）是來自法國的爵士樂團，由4名樂手組成，以吉他、鍵盤、打擊樂器和薩克斯風交織譜出獨特演奏風格，結合電音與原聲翻玩爵士樂。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這場演出2019年製作及首演，深獲好評，音樂會隨著節奏改變，舞者的肢體與能量轉化為雙眼可見的光影及線條變化，充滿詩意、但又極具衝擊感。豪華禮車樂團透過與科藝團隊合作，譜出獨特演奏風格，將視覺、聽覺雙重體驗展現在觀眾面前。

M＆B雙人組與豪華禮車樂團合作的「晝夜切分點」音樂會將於4月19日到4月21日演出，地點在台中國家歌劇院中劇院。（編輯：龍柏安）1130210