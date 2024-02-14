洛杉磯「最後的書店」 是書店也是觀光景點

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（中央社記者林宏翰洛杉磯14日專電）位在洛杉磯市中心，一棟百年歷史的銀行建築大樓內，「最後的書店」（The Last Bookstore）用其獨有的方式，在這線上購書、電子書蔚為主流的年代，運用想像力為實體書店殺出一條生路。

實體書店生存大不易，網站開宗明義說「你還在等什麼？我們不會永遠都在」，為了營造末日情懷，每個顧客走進這家「最後的書店」抬頭就看到，牆壁上掛著早已在地球上絕跡的猛瑪象頭。

「最後的書店」賣的除了各式新書、二手書，還賣一種藝術家的想像力。占地618坪的一二樓空間，容納了新舊書本，也開設唱片、漫畫、藝術工作室。挑高的廳堂隱約留著一百年前這裡曾是銀行的豪氣。

當年用來堆放鈔票的金庫還在，現在擺放書本，其中一個金庫布置成恐怖小說專區。書店網站介紹「我們有金庫，也有一些鬼魂」。西洋人不避諱說鬼，喜歡用鬼來招攬客人。

店內著名擺設是一條用書本堆起來的隧道，不遠處一道書牆中間挖一個洞，正好讓人露出臉來拍照。樓梯的轉角處，另一個藝術裝置有如小說「哈利波特」場景，書頁好像長翅膀飛起來。

這是實體書店的求生妙招，用創意反攻回線上。「最後的書店」吸引人們來拍網美照，貼上Instagram分享。不管是愛拍照的年輕世代、路過洛杉磯的觀光客，「最後的書店」不只健在而且人潮熱絡。場地甚至開放預約，供愛書人在這裡辦婚禮、拍婚紗。（編輯：陳承功）1130214