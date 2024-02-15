國光劇團開箱迎祖師爺回鑾 傳統儀式新生代擔綱

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）國光劇團今天在台灣戲曲中心大表演廳舉行開箱儀式，遵循古禮迎祖師爺回鑾，現場由青年世代演員演出「八仙獻壽」、「天女祈福」及「財神進寶」等神戲，象徵戲曲傳承生生不息。

在司儀「奏樂」及「鳴炮」聲中，國光劇團工作人員從大衣箱中取出農曆過年前封箱的蟒袍、官衣、富貴衣等戲服，象徵嶄新年度的開啟；中間演出神戲，最後國光劇團工作人員群依序上香，恭迎從天界述職回來的祖師爺「回鑾」，整體儀式隆重。

今年開箱儀式中，國光劇團演出多齣精彩神戲，其中「八仙獻壽」中的呂洞賓由青年武生演員李家德飾演，「天女祈福」的天女由旦行演員謝樂獨挑大梁；最後出場的青年淨行演員歐陽霆飾演的財神爺，肢體到位，表情十足，既是梨園子弟以自身技藝向天神獻瑞，也代表戲曲藝術傳承的盎然生氣。

這次開箱典禮是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首次對外開放，現場也邀請戲迷粉絲等一同參與，上一次舉辦是2020年國光劇團成立25週年，今天現場粉絲近距離看到喜歡的演員出場，給予喝采尖叫。財神爺更當場向台下送元寶，一時之間金幣巧克力、糖果加上10元及5元硬幣從台上往台下齊飛，現場笑聲飛揚，增添年節喜氣。

傳藝中心主任陳悅宜表示，這是只有傳統戲曲才會有的特有儀式，很感謝大家到戲曲中心參與開箱大典。這次神戲用青年演員擔綱，意味著傳統京劇代代相傳，經過時間淬鍊，成為永恆時尚。陳悅宜也與財神爺跳了一段接元寶，輕盈靈巧，充滿戲味，現場掌聲不斷。

國光劇團開春第1檔「永恆時尚．春分」，共有兩週6天13個劇目的傳統戲連台獻演，其中崑曲文的有溫宇航主演、也攜學生王佩宣演出的「占花魁」，王逸蛟、陳長燕演出的「千里送京娘」；武的有王詠增的「盜甲」、黃世苰的「夜奔」，既全面又豐富。

京劇劇目包括「二進宮」、「貴妃醉酒」、「春草闖堂」、「挑滑車」、「上天台」、「打金磚」等，無一不是經典。其中李家德貫串頭尾，主演首日「長坂坡、漢津口」經典三國戲，挑戰演完趙子龍趕扮「紅生」關老爺。難能可貴的是魏海敏願意飾演劇中的糜夫人，與青年演員一同完成劇中「抓帔、投井」的高潮。（編輯：管中維）1130215

國光劇團15日遵循古禮，在台灣戲曲中心舉行新春開箱儀式，由青衣新星謝樂（圖）演出「天女祈福」。中央社記者徐肇昌攝 113年2月15日

國光劇團15日遵循古禮，在台灣戲曲中心舉行新春開箱儀式，演出「財神進寶」時，進入活動最高潮，台上台下都希望得到財神眷顧。中央社記者徐肇昌攝 113年2月15日

國光劇團15日遵循古禮，在台灣戲曲中心舉行新春開箱儀式，演員們在大表演廳演出「八仙獻壽」。中央社記者徐肇昌攝 113年2月15日