AI話題席捲全球 鋼琴家周善祥：期待AI超越人類

（中央社記者趙靜瑜台北28日電）面對最熱門的AI話題，鋼琴家也是數學天才的周善祥認為AI創作很有趣，但還沒有超越人類，「我希望有一天AI可以超越人類，如果科學能做到的，就要讓它實現，世界才會不停進步。」

周善祥（Kit Armstrong）今天接受中央社記者專訪時表示，他內心有一部分的自己還是科學家，「如果有一天AI發展到可以超越人類，我當然希望。」周善祥說科學可以做到的，那就要讓它實現，有一定比沒有好，世界才會不停進步。」

從小周善祥自學作曲，11歲進入美國寇帝斯音樂學院，主修鋼琴，同時還在賓夕法尼亞大學選修數學和化學。2004年周善祥12歲，移居在英國皇家音樂學院學習鋼琴和作曲，在帝國理工學院攻讀純數學，13歲就修完畢業，現在則在清大電機系攻讀博士。

周善祥說他沒有用AI作曲，「我要寫的東西，我自己會寫，但如果有一天AI可以進步可以跟作曲家對談，那我一定會有很大的收穫。」周善祥認為，古典音樂還停留在個人完成，但世界上太多事物都是團隊合作完成，很多人一起討論然後做出來，「我想如果我有一天可以跟AI對談，一定會很有趣。」

周善祥將在明晚推出「五個世紀－周善祥的音樂時空壯遊」鋼琴獨奏會，周善祥說鋼琴的歷史大概也就5百年，「現在是最好的時代，所有的曲目都可以去挖掘它的歷史。」周善祥很希望趁這個機會介紹這些音樂，「在歐洲或中國，我有5天可以介紹5世紀的音樂，「現在這一套是濃縮版，特別給台灣樂迷。」

這場獨奏會最後一首將演出周善祥自己創作的「毛筆畫練習曲」，「從1920年代到此刻，古典音樂已經不再是西方產物，而是全世界的音樂；此刻的古典音樂不但東西交融，而且已經跟百年前歐洲的古典音樂完全不一樣，我用我觀察來寫曲，反映這個時代的古典音樂樣貌。」

周善祥說，他從來沒有寫過毛筆字，但他很喜歡看畫，尤其是水墨畫，「一開始跟彈琴完全無關，但看到後來自己有了觸發。」周善祥說，比如說他喜愛的鄭板橋畫的竹子，既有濃淡也有遠近，「看久了我發現，畫的雖然是大自然，但其實展現出來的是這個人的內心情感，我想用音樂抓住這份感覺。」

周善祥說作曲就像作菜，「作的時候很快，但醞釀與準備的時間很長。」先想好味道，再來看音與音之間要如何安排。周善祥說他作曲一則依循樂理，二則本於直覺，「我的創作就是樂理跟直覺的彼此協調。」

每次來台，周善祥至少都待3周左右，除了音樂會之外，也持續進行他在清大電機系博士班的研究，「對我來說，台灣除了母親是台灣人，現在有樂迷，還有一點就是台灣東西太好吃了。」周善祥在台灣有機會就去逛故宮，這次還去了剛開幕的史博館，看到很多寶物，「台灣很舒服，我在這裡非常自在。」

「五個世紀－周善祥的音樂時空壯遊」將於2月29日舉行，地點在台北國家音樂廳；另外「百年李給悌－周善祥2024鋼琴獨奏會」3月5日在台北國家演奏廳舉行，3月13日將加場「佛瑞三稜鏡－周善祥2024鋼琴獨奏會」，地點在台北國家演奏廳。（編輯：李亨山）1130228