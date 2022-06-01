周善祥音樂會曲目跨度5世紀 就像參觀博物館

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音樂家周善祥（Kit Armstrong）將在台灣舉行10場音樂會，其中一場演出「五個世紀－周善祥的音樂壯遊」樂曲跨度超過500年。（鵬博藝術提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年6月1日

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）音樂家周善祥（Kit Armstrong）將在台灣舉行10場鋼琴獨奏，其中一場音樂會「五個世紀－周善祥的音樂壯遊」樂曲跨度超過500年。周善祥表示，要讓台灣樂迷有參觀博物館的感覺。

人在法國北方伊爾松市（Hirson）的周善祥接受中央社越洋專訪時表示，「這場音樂會就像博物館，來一趟可以明白500年來古典音樂的發展過程。」

周善祥說，可以自由設計音樂會菜單是他很喜歡來台灣演出的原因之一，「只有在台灣會有這樣的機會，可以用新的方式介紹音樂。」

周善祥說，他在國外是以5場音樂會的規格作5個世紀的樂曲呈現，「這也是我第一次把5場音樂會精華濃縮成一場，比較危險的是曲目比較短，不知道台灣樂迷吃不吃得飽。」

周善祥說，這場音樂會曲子都不長，「但我認為音樂的深度與難度，跟長度無關。」

音樂會從1520年至1620年開始，周善祥選了普雷斯頓「以La, Mi, Re為頑固低音」變奏曲與拜爾德「約翰親吻著我」變奏曲，「這個時期，鋼琴音樂出現了，第一次有一個樂器演奏家可以代替一整群音樂家演奏。」

1620年至1720年的作品，周善祥選了尚博尼耶爾的F大調夏康舞曲，「這位音樂家很多人不太認識，他是在法國宮廷工作，我是選他的法國古鋼琴傳統作品代表。」

緊接著1720年至1820年，周善祥選了多首巴赫跟海頓樂曲作為代表；1820年到1920年，周善祥選了蕭邦、克拉拉．舒曼、李斯特，德布西與荀白克樂作。

周善祥說，20世紀之前，古典音樂都是歐洲文化，但20世紀之後，好作品都是從世界各地文化而來，「因為世界中心不一樣了。」

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1920年到2020年這100年，周善祥選了美國蓋希文的5首富含爵士元素的音樂，日本作曲家武滿徹融合東方素材的樂曲以及東歐作曲家李蓋悌的音樂，要讓台灣樂迷一飽500年古典音樂歷程。

會不會有遺珠之憾？周善祥回答堅定，「這個世界上有足夠的音樂家跟鋼琴家，有演奏不完的音樂，我只選我特別喜歡的，至於那些我不是特別喜歡的樂曲，那就讓別人彈吧！」（編輯：屈享平）1110601