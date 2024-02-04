代打成夥伴 鋼琴家周善祥攜小提琴家卡普松訪台

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（中央社記者趙靜瑜台北4日電）鋼琴家周善祥再度來台舉行北中南巡演，這次他將攜手法國小提琴家卡普松帶來多首莫札特「鋼琴與小提琴」二重奏。周善祥因為代打與卡普松認識，意外開啟兩人日後持續合作契機。

根據鵬博藝術發布的新聞資料表示，2016年的薩爾茲堡音樂節，原訂由小提琴家卡普松（Renaud Capuçon）、鋼琴巨擘普瑞斯勒（Menahem Pressler）演出莫札特「小提琴奏鳴」全集，然而普瑞斯勒身體不適，改由周善祥（Kit Armstrong）代打上陣。

卡普松1976年出生法國，14歲在巴黎國立高等音樂學院學習，曾獲得柏林藝術學院獎。1997年，卡普松受指揮名家阿巴多之邀，成為馬勒青年管弦樂團樂團首席，與布列茲、小澤征爾等指揮家合作，奠定其音樂家地位。

卡普松回憶在薩爾茲堡音樂節現場，兩人默契渾然天成，「演出結束後，我們就決定將莫札特鋼琴與小提琴二重奏錄製成專輯，也開始規劃未來合作的方向。」卡普松說：「那次與周善祥一同演奏的經驗，就像是踏上一段美妙的音樂之旅。」

卡普松是目前最具知名度的中生代小提琴家之一，每年約120場音樂會，每兩週在洛桑授課一次，還擔任瑞士曼紐因音樂學院藝術總監，工作緊湊。卡普松表示，他有自己的事業節奏，「唱片公司常催促我要錄音，但我會在找到正確的作品、合適的人選等等才會動工。」周善祥是他目前遇到最好的音樂夥伴之一。

周善祥出生於1992年，除了鋼琴演奏與作曲，還精通數學、科學，5歲開始學習作曲與鋼琴，7歲成為加州查普曼大學史上最年輕的獎學金學生。2008年周善祥畢業於倫敦大學皇家音樂學院，2012年在法國巴黎索邦大學獲得純數學碩士學位，而他也是鋼琴名家布倫德爾（Alfred Brendel）90歲大壽退隱舞台之前的最後一位弟子。

這次來台，除了與卡普松合作之外，周善祥也安排多場鋼琴獨奏會，帶來巴赫「郭德堡變奏曲」以及李給悌、李斯特（含管風琴曲目）等專場演出。

鵬博藝術也將與力晶文化基金會合作「力晶美學藝堂－周善祥的音樂世界」講座及「力晶美學藝堂－周善祥大師班」教學活動。

周善祥音樂馬拉松音樂會將從2月21日到3月9日演出，地點包括台北國家音樂廳、台中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心及屏東演藝廳。（編輯：張雅淨）1130204