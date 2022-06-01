鋼琴家周善祥返台 「一個人的音樂節」連開10套曲目

（中央社記者趙靜瑜台北1日電）2020年到2021年疫情期間，鋼琴家周善祥（Kit Armstrong）在台演出超過12場，場場爆滿。今年周善祥將返台舉行「一個人的音樂節」，連開10套曲目滿足台灣樂迷。

人在法國北方伊爾松市（Hirson）的周善祥接受中央社越洋專訪時表示，母親是台灣人，這是他第一次在台灣待那麼久，「有這個機會給那麼多有趣的音樂會，這在我人生中已經是很特別的印記，永遠不會忘記」。

周善祥說，有些音樂家認為音樂是為了跟上帝溝通，也有音樂家是為自己演奏，「但對我來說，演奏是為了跟大家分享」。

周善祥表示，雖然古典音樂有時候很深奧，創作的年代更是現代人沒辦法了解的社會，當時「國家」的概念也不同，「但古典音樂的特點就是音樂裡面深藏很多深奧的情感，透過詮釋，讓現代樂迷可以了解」。

周善祥說，音樂裡面有太多可以分享的哲學，不僅僅是跟自己對話而已，「這也是我2013年買下法國北方伊爾松市（Hirson）聖德蘭教堂，每年舉行各種音樂會的原因」。

周善祥說，因為疫情的關係，聖德蘭教堂演出的舞台以前放在南邊，現在放在東邊，「2021年歐洲開放音樂會演出，但是觀眾跟觀眾之間的距離要超過1.5公尺，但以前的排法沒辦法，我們就轉了90度，這樣反而更舒服，不太像是做禮拜，像是朋友跟朋友之間的交流」。

周善祥說，這樣對音樂家也很好，是因為跟樂迷距離稍微靠近，「唯一缺點是以前可以坐600人，現在只能坐200人，但我們本意就不是要賺錢，而是希望創造像一個用音樂對話與分享的環境」。

周善祥從小天資聰穎，莫札特跟數學都是他的玩具。11歲那年，周善祥進入美國寇帝斯音樂學院主修鋼琴，同時還在賓夕法尼亞大學選修數學和化學。隔年周善祥移居倫敦，周善祥除了在英國皇家音樂學院學鋼琴和作曲，還在帝國理工學院攻讀純數學，13歲就修完畢業，展開音樂家生涯。

周善祥表示，至今他仍然很喜歡數學，但音樂裡充滿人性，「這是我現在有興趣的地方。」但周善祥表示過幾年他也有可能回到科學與數學的領域，「我今年30歲，也演奏20年了，我當然很期待分享我現在的音樂想法，但未來也許會一直做音樂家，但我也不排斥去做科學家，數學家」。

周善祥說，現在的生活是他喜歡的，「我每天就是花時間在我喜歡的事情上，有鋼琴就彈琴，有博物館在的城市，我就去博物館；有特別美的風景就出門走走，有網球場就打網球」。周善祥說，當音樂家他覺得很幸福，「每天都在不同的環境，不會無聊，這是我30歲目前想要的人生」。

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5月底，周善祥才特別邀約合作超過15年的烏克蘭小提琴家安德烈‧比洛去聖德蘭教堂演出2場音樂會，介紹東歐與烏克蘭音樂。周善祥說，音樂會不會解決國與國之間的問題，「但我相信，音樂可以幫助人們彼此互相理解」。

周善祥「一個人的音樂節」10場音樂會將從6月15日開始，一直到7月9日舉行，地點為台北國家音樂廳，台中國家歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心以及屏東演藝廳。（編輯：黃世雅）1110601