「來自清水的孩子」法國爭光 奪居美亞洲文學獎

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（中央社記者王寶兒台北1日電）台東大學兒童文學研究所所長游珮芸及繪本作家周見信共同作品「來自清水的孩子」，摘下法國居美博物館主辦的「愛彌爾．居美亞洲文學獎」增設獎。游珮芸表示，希望讓世界看到台灣的故事。

「來自清水的孩子」述說台灣政治受難者蔡焜霖的人生故事，時間跨越台灣日治時期到國民政府近現代史，目前已陸續售出日文、法文、阿拉伯文、德文、韓文、英文、義大利文等版權。

愛彌爾．居美亞洲文學獎（Prix Émile Guimet de littérature asiatique）今年邁入第7屆，並於當地時間29日晚間舉辦頒獎典禮，游珮芸親赴現場，並奪下今年新增設的「圖像小說」獎項（Roman graphique），駐法國代表處台灣文化中心主任胡晴舫特別前往典禮現場，代表駐法代表吳志中及文化部長史哲向游珮芸恭賀得獎。

文化部今天發布新聞稿表示，游珮芸於頒獎典禮上提及，書作並非因為蔡焜霖為政治受難者而撰寫，而是他在經歷人生種種歷練之後，其風範足以成為年輕人的楷模，所以想讓台灣年輕一輩知道他的故事。

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游珮芸指出，對於現在台灣新生代來說，一出生就是活在自由年代，並不瞭解上一代的戒嚴歷史。透過描述一個人物的故事，來認識台灣應該是最容易理解的方式，當然最大希望也是讓世界看到台灣的故事。

首設的圖像小說獎有3人入圍，包括游珮芸「來自清水的孩子」、韓國漫畫家馬榮伸（馬英信）「媽媽們：清潔工媽媽與她們的第二人生」及宮崎駿「修那之旅」。此外，文學獎則由韓國作家韓江，以作品「不做告別」（Impossibles adieux）獲得。（編輯：陳政偉）1130301