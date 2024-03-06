雲門「毛月亮」票房亮麗 鄭宗龍狂野反骨盡現舞作

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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）2019年雲門舞集推出舞作「毛月亮」，冰島搖滾天團席格若斯空靈音樂交融躁動肢體，與冰冷螢幕對話，舞作編舞家鄭宗龍的狂野反骨盡現，這週起舞作將在台北國家戲劇院等地巡演，票房亮麗。

雲門舞集今天舉行總彩排，開放全舞作攝影，藝術家吳耿禎和多媒體藝術家王奕盛打造LED拼接的巨型螢幕翻轉或橫移，舞者以汗水、肌肉以及全身力量對話，以原始純粹的身體動力，凸顯身處這個時代的大哉問，科技是否可以取代身體，滿足各種需求與慾望。

「毛月亮」2023年展開歐洲巡演行程，舞評家馬克．摩納翰（Mark Monahan）在英國「每日電訊報」（The Telegraph）發表舞評，「舞作在淒美的高潮中，出現冰霧繚繞的月球意象，意境更趨近Netflix影集『黑鏡』（Black Mirror）的反烏托邦世界。」他也將舞作選為2023年度最佳舞作之一。

摩納翰也讚賞，「在前一分鐘，衣不蔽體的舞者彷彿在原始部落時代，眾人齊聲跺步共舞，展現一股超越肉體的共同憤怒，試圖抵抗不斷進逼的機器巨獸。下一分鐘轉換為緩慢、盤旋、異常高壓的舞蹈（更類似日本在二戰後發展出的「舞踏」流派），舞者們近乎裸身，每一束肌肉與肌腱收縮繃緊清晰可見。」

睽違5年，「毛月亮」這次演出特別出版節目專冊，收錄「毛月亮」國內外重要舞評，集結攝影師劉振祥、李佳曄、張震洲以及「衛報」（The Guardian）攝影師崔斯坦．肯頓（Tristram Kenton）所拍攝的「毛月亮」劇照。其中包含許多過去從未公開的照片，首次曝光吳耿禎創作「毛月亮」視覺時的初期概念圖，讓觀眾珍藏。

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除了節目冊外，雲門首度與好丘跨界合作，推出以舞作為口味靈感的「毛月亮貝果」，雲門表示，雙方聯手目標不僅是舞作外觀形象的致敬，更期待將觀眾的觀賞體驗與美味結合在一起，打造味蕾上的「毛月亮」舞台，成為觀舞前導或演後回味的最佳延伸。

雲門舞集「毛月亮」將於3月7日到10日在台北國家戲劇院演出，3月23日到24日在台中國家歌劇院演出，3月30日及31日在台南文化中心登場。（編輯：張雅淨）1130306