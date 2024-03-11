練建宏執導「莎莉」 獲大阪影展最具潛力創作者獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京11日專電）第19屆日本大阪亞洲影展昨晚舉辦頒獎典禮，執導台灣電影「莎莉」的導演練建宏榮獲最具潛力創作者獎及ABC電視獎（影展贊助大獎）。

本屆大阪亞洲影展台灣電影「莎莉」及「小曉」入圍影展競賽片單元，影展昨晚舉辦頒獎典禮，「莎莉」榮獲的最具潛力創作者獎是評審委員會頒給本次競賽片最具才華和潛力的亞洲電影界導演；ABC電視獎則是日本朝日電視頒給最具電影娛樂性的作品獎項，將規劃於該台播出，讓更多日本民眾認識台灣。

文化部駐日台灣文化中心主任王淑芳代表文化部長史哲向得獎的練建宏祝賀，並祝福「莎莉」未來能在日本各地上映，參加更多國際影展，為台灣電影爭光。

「莎莉」是台灣新銳導演練建宏首度執導的電影，講述一名年近40歲單身、在台中深山農村養雞的農婦，遭遇網路交友詐騙，遠赴法國巴黎找尋真相的故事。

大阪亞洲影展是亞洲地區進行版權行銷甚有效益的影展，本屆邀請24個國家地區共63部作品參展。有「奧斯卡風向球」之稱的金球獎也派員出席影展觀摩。

文化部駐日台灣文化中心與本屆大阪亞洲影展合作舉辦台灣電影特集，邀請「莎莉」、魏德聖執導的勵志片「BIG」、靳家驊執導的「小曉」、王品文及彭紫惠執導的「春行」、藍憶慈執導的「馬語」、吳季恩執導的「我可以暫時逃跑一下嗎？」及楊德昌首次參與編劇及客串的修復片「1905年的冬天」參展並舉辦上映會及映後座談會。

除修復片外，上述導演都特地到日本出席活動，共同推廣台灣電影。此外，3月7日為參展台灣電影舉辦「台灣之夜」活動，同時上映「小曉」。據影展官方表示，各場台灣電影上映會都吸引接近滿場的觀眾觀賞。

駐日台灣文化中心多次與該影展合作，至今成功促成參展的台灣電影「看見台灣」、「KANO」、「賽德克‧巴萊」、「綠色牢籠」等在日本公開商業映演。累計逾20部台灣電影在該影展露出後，獲得片商購買版權在日上映或發行。（編輯：陳承功）1130311

台灣新銳導演練建宏執導電影「莎莉」，榮獲大阪亞洲影展最具潛力創作者獎。此獎是評審委員會頒給本次競賽片最具才華和潛力的亞洲電影界導演。他還榮獲ABC電視獎（影展贊助大獎）。（大阪亞洲影展提供）中央社記者楊明珠東京傳真 113年3月11日