阿姆斯壯採集月球岩石標本 史博館展覽重現

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（中央社記者王寶兒台北11日電）1969年，美國太空船阿波羅11號成功登陸月球，締造歷史里程碑。史博館曾在隔年展出阿姆斯壯等太空人採集到的月球岩石標本，隨史博館重新開館，這件標本再度於館內展出。

國立歷史博物館今天發布新聞稿表示，在重新開館之際，館內2、3樓長廊以「與大家一同走過的流金歲月」年表，說明過往近70年史博館於全球、台灣的社會文化歷史座標中的多元角色，藉由物件、檔案文獻與歷史照片等圖像呈現「歷史中的歷史博物館」。

年表中，1970年所列的「月球岩石及登月史料特展」是史博館與美國新聞處合作舉辦的展覽，淵源與1969年美國太空船阿波羅11號成功登陸月球的歷史事件有關，展出近代人類太空科技史，吸引35萬參觀人次。

此次展品中，有1座20多公分的木座，上頭鑲著一面中華民國國旗與一個壓克力小球，壓克力小球中有著4顆米粒大小的月球岩石標本，就是當年太空人阿姆斯壯及艾德林所採集的部分月球岩石標本。

史博館表示，1969年，美國將這份別具意義的紀念品贈送給我國，後由中央研究院物理研究所保存，直到1994年，再由中央研究院轉贈國立自然科學博物館收藏。感謝自然科學博物館此次出借珍貴藏品，能讓「月岩」再度回到54年前在台的首展地，重現這段歷史記憶。

「與大家一同走過的流金歲月」於史博館展出至4月28日。（編輯：李亨山）1130311