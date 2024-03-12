放棄當心理師 邱宗怡自我放逐印度拍攝藏人生活

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（中央社記者蔡智明嘉義縣12日電）大林慈濟醫院即日起在心蓮病房記憶長廊辦「願心造舟、迎岸有花」攝影展，放棄成為心理師的攝影師邱宗怡記錄印度德蘭薩拉藏人生活與信仰，希望觀者從中汲取樂觀的生存態度。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿指出，畢業於台灣大學心理研究所曾擔任安寧病房心理師，目前就讀陽明交通大學社會與文化研究所博士班的邱宗怡，3月8日至5月5日在心蓮病房（安寧病房）記憶長廊舉辦攝影展。

邱宗怡導覽時說，安寧病房的工作經驗改變了她，放棄當臨床心理師流浪去了，成了一名記錄影像者。因某趟印度旅行，開始記錄流亡藏人的生活。

邱宗怡指出，在印度德蘭薩拉藏人，從法會、轉經、供養僧人等活動中實踐佛法，生活中充滿儀式，縱使在艱困的環境中，仍態度從容、充滿快樂。不過，在印度生活的藏人，其實是日日面臨告別家人、故鄉的失落。

邱宗怡認為，安寧病房病人、家屬的感受與流亡藏人類似，所以她選擇在心蓮病房展出51幅攝影作品，包括西藏精神領袖達賴喇嘛主持法會的畫面，要將藏人輪迴的生命觀與因緣相依的宇宙觀分享給出入心蓮病房的家屬、病人、醫護與志工。

邱宗怡指出，藏人早早就開始思考下一世，期望觀看者面對自己的生活時，也願意給予生命更多一點相信、更多一些盼望。

邱宗怡說，將攝影展取名「願心造舟、迎岸有花」，是因為在藏人身上學習到「信心有多大，生命之舟就有多穩，而那終將迎抵的岸上，會有花」。

大林慈濟醫院副院長林名男表示，一張照片說的故事勝過千言萬語，邀請大家一同前來觀展。（編輯：李亨山）1130312