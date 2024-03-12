受邀奧克蘭藝術節 朱宗慶打擊樂團紐西蘭初登場

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（中央社台北12日電）應奧克蘭藝術節（Auckland Arts Festival）之邀，朱宗慶打擊樂團將首度在紐西蘭登場，進行專場演出，這也代表朱宗慶打擊樂團已逐步恢復疫情前國際巡演行程的腳步。

朱宗慶打擊樂團今天發布新聞稿表示，奧克蘭藝術節是紐西蘭最具代表性的國際藝術節，去年5月藝術總監麥卡拉（Shona McCullagh）受邀參加第11屆TIPC台灣國際打擊樂節，首度欣賞朱宗慶打擊樂團的演出。當晚的舞台張力與高超水準呈現，令麥卡拉震撼不已，開始展開邀約。

另一名關鍵人物則是樂團多年好友，也是雅典奧運開幕演出的紐西蘭作曲家帕沙達斯（John Psathas），帕沙達斯向藝術節表達樂團優異的表現，也讚譽朱宗慶打擊樂團是「沒有不可能的表演團體」，雙方也將有全新展演合作計畫。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，樂團成立30多年來，足跡踏遍世界各地，「讓台灣走出去、世界帶進來，是創團初期就立下的宗旨。」朱宗慶說，多年來從推動打擊樂在台灣發展，到台灣已成擊樂發展重鎮，「很高興能以打擊樂為媒介，持續與世界分享音樂藝術的美好。」

朱宗慶說，今年年初，樂團破紀錄晉升8名青年擊樂家成為一團團員，讓一團人數總數達到21人之列，也是為了因應更多的巡演安排，「有了足夠的優秀人員，未來，團員就更可以輪流擔負起國內演出與國外邀請，也逐步向世人展現樂團的多變性與靈活度。」

與紐西蘭觀眾的首次見面，朱宗慶打擊樂團將演出多首經典曲目，其中張瓊櫻的「射日」已是樂團經典曲目；由助理藝術總監盧煥韋創作的「探」與「J效應」到青年團員高瀚諺所寫的「菜市仔」，都將展現樂團以擊樂回應文化的深厚實力。帕沙達斯2011年創作的「京都」，也成為這次演出曲目之一。

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奧克蘭藝術節歷史最遠可追溯到1948年，至1982年休止後，又再度於2003年以全新面貌重新啟動，是紐西蘭歷史最悠久的藝術慶典之一。奧克蘭藝術節強調和紐西蘭原住民族的連結，重視演出與社區之間的互動，這次朱團除了3月16日進行專場演出外，也安排樂團加入戶外推廣Culture Beats演出。

奧克蘭藝術節朱宗慶打擊樂團專場音樂會「Energy ∞ Infinite」將於紐西蘭當地時間3月16日演出，地點在奧克蘭市政廳的演奏大廳；Culture Beats推廣演出將於當天下午2時在奧克蘭鬧區的Aotea Square舉行。（編輯：張雅淨）1130312