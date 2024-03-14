田秋堇於林宅血案當日所著外套 人權博物館典藏

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北14日電）國家人權博物館館長洪世芳今天赴監察院拜會委員田秋堇，並接受田秋堇捐贈她於1980年2月28日林宅血案發生當日所穿的外套，作為威權統治時期社會重大案件見證。

田秋堇表示，政治受難者或其家屬經歷不法體制迫害，對身心靈都造成巨大創傷，台灣民眾也承載白色恐怖的集體創傷；如今台灣已較解嚴前更為民主、自由與開放，捐贈這件文物是希望保存歷史記憶，即便面對威體統治當局的恐嚇，仍堅忍追求民主自由。

人權館今天發布新聞稿表示，林宅血案發生於美麗島大審甫起訴之際，1980年2月28日，當日警總軍法處針對美麗島事件召開調查庭，當事人林義雄候審，其妻方素敏及時任助理田秋堇都前往景美看守所等待旁聽，家中僅餘林義雄之母及雙胞胎女兒，以及稍晚從學校返家的長女。

中午時間，方素敏數度打電話回家，因無人接聽，便委請田秋堇返家查看，因此其於第一時間親眼見證林宅血案現場，並陪同一息尚存的長女前往醫院搶救。

田秋堇出生於台南，現為監察委員，長期關注民主運動與環保議題。田家在威權統治時期積極營救政治犯，在父母影響下，田秋堇1972年就讀台灣大學1年級時即投身民主運動，開始為黨外人士如郭雨新、林義雄、張俊宏等人助選；1977年起擔任林義雄的助理，並於美麗島大審後，進入黨外雜誌「八十年代」擔任編輯。

解嚴之後，田秋堇2004年投入不分區立委選戰並當選，其於11年立委任內持續推動生態保育、環境保護等相關永續議題。

田秋堇表示，她出生於台灣戒嚴時期，經歷白色恐怖的噤聲恐懼，並親眼見證政治犯被威權迫害後的家破人亡，由衷體會「免於恐懼的自由」是何等可貴。

田秋堇說，期待台灣人民此後都能免於恐懼，不會時時遭受政府監控，也不再有個人生命財產隨時被國家暴力所威脅，甚至剝奪消去的恐懼。（編輯：張雅淨）1130314