太陽花學運給力量 作曲家陳士惠用音樂參與社會

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）原本只為服務自己的音樂靈感而寫曲，台灣旅美作曲家陳士惠親身跟著太陽花學運上街頭，影響了她後來的創作，「感謝這個世代的年輕人，讓我下定決心跳出舒適圈，為社會議題而創作。」

帶著50分鐘的室內歌劇「給女兒的話」，陳士惠已經在美國、義大利與德國演出，這週應國立台灣交響樂團之邀返國演出。回到家鄉，陳士惠內心忐忑也很感動，「這齣歌劇主角之一就是台灣，能回台灣演出才完整。」陳士惠特別感謝國台交團長劉玄詠願意「試試看」，才能這齣當代歌劇回到台灣演出成為可能。

室內歌劇「給女兒的話」編制包括女高音、打擊、管樂加上弦樂，動人的旋律加上交織的文本對白，親切易懂。陳士惠以女性為視角出發，自己的生平為靈感，勾勒1名母親從獨生女即將離家求學的對話，開啟一個台灣女性作曲家探尋移情、社會正義與希望的個人歷程。

陳士惠接受中央社記者專訪表示，「與其說是女兒給我的撞擊，倒不如說是這個世代的年輕人，給我了啟發。」台灣的太陽花學運時陳士惠正好在台灣，她鼓起勇氣到現場跟著遊行；休士頓爭取新移民族群權益，她也開了家門出去抗議遊行，「休士頓居民非常保守，但願意為反川普移民政策抗議，我很震撼。」

陳士惠從小習樂，畢業於台灣藝術大學 （前國立藝專），師承馬水龍教授，1982年赴美深造並取得波士頓大學作曲博士學位。2000年起任教於美國萊斯大學音樂院，現為該校專任教授。陳士惠曾獲美國國家文藝獎、羅馬音樂大獎、古根漢基金會獎、洛克斐勒基金會獎，常年在美國發表作品。

陳士惠說，年輕世代很願意為了公平正義，挺身而出；願意參與公共事務，改變社會，「我女兒會因為美國垃圾不分類，直接寫信去連鎖速食餐廳抗議，只因為她回台灣看見垃圾分類非常完整，她無法接受美國對環境保護的漠視。身為中年世代，又怎能不貢獻自己的力量，用我擅長的作曲反映社會議題。」

陳士惠說，創作「給女兒的話」的時候，是在女兒即將離開家到外地讀書的時候，「我身為一位母親，我離開故鄉台灣到美國求學，我有太多的經驗想分享，但女兒大了總是有自己的想法，常常一兩個字就『句點』我。」

帶著空巢期的複雜情緒，陳士惠想起曾經參與台灣排灣族五年祭（Maljeveq）的過程以及參加過的示威抗議，「台灣原住民權益依然持續聲張，反移民政策也只會讓白人族群與其他族群產生對立，我要用音樂來訴說，人們不要分你我，『我』就是『我們』，我是作曲家也是母親，我是『多數』也是『少數』。」

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陳士惠說，音樂家不該這麼被動，以為什麼都做不到，「我們可以用音樂告訴大家我們的想法。」陳士惠說，這個世界戰爭頻仍，中共跟台灣的關係如此令人不安，「音樂是我可以表達的方式，可以排解我對這個世界的焦慮，我們也用音樂讓自己變勇敢，為世界和平與進步盡一份力。」

國台交室內歌劇「給女兒的話」將於3月16日在花蓮縣文化局演藝廳，3月22日在台中國家歌劇院中劇院，3月24日在台北誠品表演廳，3月31日在嘉義市政府文化局音樂廳演出。（編輯：陳政偉）1130315