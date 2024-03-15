來自清水的孩子、貓妖傳 萊比錫國際動漫展展出

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（中央社記者王寶兒台北15日電）「來自清水的孩子」日前奪得法國愛彌爾．居美亞洲文學獎增設獎，21日起也將在2024德國萊比錫國際動漫展展出，創作者之一周見信將與「貓妖傳」漫畫家艾莉柚一起前往當地交流。

駐德國代表處文化組今年與社團法人中華動漫出版同業協進會合作，以「台灣漫畫中的奇思妙想」為題設置台灣館，主打漫畫家周見信「來自清水的孩子」及艾莉柚「貓妖傳」外，也將介紹漫協「原創IP風雲榜」獲獎作品。

「來自清水的孩子」由台東大學兒童文學研究所所長游珮芸和周見信共同創作，並由瑞士Baobab Books出版社轉譯為德文版，以金漫獎特殊貢獻獎得主蔡焜霖的生命故事為故事核心，反映台灣近代史的民主進程。

「貓妖傳」則曾獲金漫獎年度漫畫獎及2023原創IP風雲榜角色開發獎肯定，描述從小就衰運纏身的男主角，意外碰上逃命中的貓妖，就此展開冒險，現於CCC追漫台連載中，並在法國Mangas.io及日本ComicWalker漫畫平台上線。

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周見信及艾莉柚將於19日出席駐德國代表處「台灣之夜－漫畫沙龍」講座及簽繪活動，與柏林漫迷面對面交流。在21日至24日展會間，除有漫畫家駐點簽名外，也有Coser詮釋作品中角色，還將提供「貓妖傳」及「來自清水的孩子」角色服裝，並搭配專業彩妝師，可讓民眾換裝和Coser在照片牆前合照。

台北市立動物園曾借殖中華穿山甲到萊比錫動物園，駐德國代表處文化組今天透過新聞稿表示，為讓台灣館與當地民眾進一步互動，特別邀請插畫家黃立佩設計展位推廣小物，以閱讀的穿山甲發想，繪製造型穿山甲並搭配珍珠奶茶，展會期間只要參觀台灣展位，就可索取印有Taiwan及穿山甲的限量小物。（編輯：謝雅竹）1130315