朱宗慶打擊樂團首訪紐西蘭 台擊樂魅力傳到南半球

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（中央社台北16日電）應奧克蘭藝術節之邀，朱宗慶打擊樂團紐西蘭時間16日在奧克蘭市政廳演奏廳演出，滿場觀眾不斷喝采，台灣擊樂魅力傳到南半球，透過音樂相連在一起。

根據朱宗慶打擊樂團今天發布的新聞資料，奧克蘭藝術節（Auckland Arts Festival）是紐西蘭最具代表性的藝術慶典之一，至今已有超過900名藝術家及200多萬觀眾參與。藝術總監舒娜．麥卡拉（Shona McCullagh）表示，2023年她到訪台灣時，就驚豔於朱宗慶打擊樂團的演出表現，立刻邀請樂團來演出。

麥卡拉表示，邀請朱宗慶打擊樂團參與奧克蘭藝術節演出，是一段充滿熱情的旅程，也是來自台灣的打擊樂魔力與紐西蘭之間所展開的對話。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，今晚的演出是由能夠展現打擊樂團獨特藝術語彙的曲目所構成的節目，「這份獨特性，來自台灣深厚的文化底蘊，以及不斷與世界相互激盪而出的創新意義。」

朱宗慶表示，紐西蘭和台灣一樣，都是具有豐富多元文化的社會，也一定可以體會音樂藝術跨越藩籬的魅力。

朱宗慶打擊樂團這次演出，吸引許多當地眾多觀眾和貴賓進廳欣賞，包括紐西蘭的作曲家約翰．帕沙達斯（John Psathas）、奧克蘭愛樂樂團（Auckland Philharmonia）的執行長黛安娜．薇兒（Diana Weir）、定音鼓首席史蒂夫．羅根（Steve Logan）與打擊樂手們。

台灣方面，駐紐西蘭代表處大使歐江安、駐奧克蘭台北經濟文化辦事處處長陳詠韶等都出席音樂會，給予樂團高度肯定。歐江安表示，謝謝奧克蘭藝術節邀請朱宗慶打擊樂團首度來到紐西蘭演出。

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歐江安也感謝朱宗慶打擊樂團以及音樂家們，「在台灣與世界上，把打擊樂帶到了一個全新的、高遠的境界。」

紐西蘭打頭陣後，朱宗慶打擊樂團6月將赴法國巴黎，以及下半年英國、德國、中國等地的演出，都在接洽安排中。朱宗慶說，原本預計2026年才要正式啟動的世界巡演計畫已經提前展開，期待未來幾年內，很快能有機會再度造訪紐西蘭，持續這份珍貴的友誼。（編輯：陳政偉）1130316