音樂是救贖 阿芙蒂耶娃鋼琴獨奏會盼戰爭結束

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北18日電）蕭邦國際鋼琴大賽首獎得主阿芙蒂耶娃8度訪台，18日起在台北舉行獨奏會及協奏曲音樂會。阿芙蒂耶娃說家人都還在俄羅斯，音樂是她的救贖，希望透過琴音把大家連在一起，盼俄烏戰爭早日結束。

已經是台灣音樂會常客，阿芙蒂耶娃（Yulianna Avdeeva）琴藝雙全，在台灣擁有死忠粉絲，她今天在記者會後接受中央社提問時表示，這套鋼琴獨奏會曲目不是要向世界抗議，「我想用我的音樂擁抱所有人，讓大家在音樂中更加團結。」

阿芙蒂耶娃外祖母是烏克蘭人，父親跟母親都是俄羅斯人，俄烏戰爭開打之時，阿芙迪耶娃就展現了反戰的立場，她也參與小提琴家慕特為烏克蘭募款的音樂會計畫，「我可以回俄羅斯，但不知道回去之後會發生甚麼事，我每天都祈禱戰爭可以趕快結束。」

阿芙蒂耶娃說，音樂是一個可以讓大家緊密團結在一起的機會，「因為音樂提醒我們是誰，我們來這裡的目的是什麼，我希望透過我的音樂，把大家集合在一起。」阿芙蒂耶娃說經歷疫情與戰爭，她感觸很深，「疫情時好像是一個新的世界，人與人之間變得很疏離，也沒有音樂會，我覺得很奇怪而困惑。」

阿芙蒂耶娃也在這時第一次使用科技，以線上音樂會跟樂迷對話。阿芙蒂耶娃至今累積60部影片，觸及將近50萬人次。阿芙蒂耶娃表示，經歷這些大環境的變動，音樂家本來就敏感，「經歷過這一些，更能精準表達情感。」

阿芙蒂耶娃5歲便進入莫斯科格涅辛音樂學院就讀，2008年進入義大利科莫湖國際鋼琴學院進修，先後接受巴許基洛夫（Dmitri Bashkirov）與傅聰指導。2009年同時於蘇黎世與俄羅斯音樂學院畢業。2010年蕭邦大賽首獎奪冠，同時拿到「最佳奏鳴曲演奏獎」，被傅聰譽為「百年來難得一見的奇才」。

獲獎14年來，阿芙蒂耶娃琴技越發成熟，經歷疫情與戰爭，阿芙蒂耶娃也慎挑音樂，透過音樂傳遞世事無常。這次她特別帶來作曲家史匹曼（Władysław Szpilman）的「器械之生」鋼琴組曲，她說史匹曼是波蘭裔猶太作曲家暨鋼琴家，全家都被大屠殺只剩他一人，希望透過「器械之生」這部鋼琴傳達她對於世界和平的祈願。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

這次來台，阿芙蒂耶娃3月18日舉行鋼琴獨奏會，演奏蕭邦「幻想波蘭舞曲」、李斯特「鋼琴奏鳴曲」、以及瓦伊貝爾格（Mieczysław Weinberg）的「B小調第四號鋼琴奏鳴曲」等。

3月21日阿芙蒂耶娃將由好友韓國鋼琴家金善昱（Sunwook Kim）擔任指揮，與國台交合作演出蕭邦「第一號鋼琴協奏曲」與「第二號鋼琴協奏曲」，兩場地點都在台北國家音樂廳。（編輯：李亨山）1130318