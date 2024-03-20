從市集策展到為自己而畫 插畫家米力繪眼讀懂緩慢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北20日電）身兼插畫家、市集策展人等多重身分的米力，疫情後改變作息及步調，只為自己而畫，新書「緩慢是風景的名字」收錄她自由揮灑的作品及創作心路。

根據新經典文化提供新聞稿，米力從20歲就任職禮品公司「知音文創」，30歲出頭當上設計總監，近年參與推動大好青空台北場、2018年文博會「大好台灣，在山丘」、2019年文博會「山海廟集」等市集，讓業界對於市集有了全新想像。

米力曾受日本時裝設計師皆川明，以及日本生活雜貨文化啟發，體悟到「即便是微小的事，只要循序漸進去實踐，就會發揮影響力」，充分融入她的創作，退休後更培養登山、植栽嗜好，並重拾畫筆，記錄旅途見聞。

米力在書序中表示，她把自己放到繪具面前，自然就會湧現生活中經歷的片段，而她的畫多是在生活中觀察大自然，或登山及旅遊時所見，「自然的美景就在眼前，不需要付費。擷取大自然的美，化為筆下的作品，也是自然而然的事」。

米力回首18歲時從復興美工畢業後一心升學，同學不是出國念書就是往補習班去，但家中經濟狀況忽然變壞，「我沒辦法繼續升學，只能躲進廁所裡大哭一場，改善家中的經濟變成當時最重要的一件事」。

後來，米力進入職場，在禮品公司服務，一晃眼27年，從每個案子都要競圖的小美工，慢慢晉升成為課長、設計總監，最後成為掌管近80名員工的開發處長，然後退休。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

2020年米力做了一個決定，「從此只為自己的喜愛畫畫」，每天定時坐在畫桌前，不管畫得好不好，米力說，「這段路程看似放棄了只求績效的價值，但卻帶領我走向藝術的路程，看懂人生是對應自己不足的明鏡」。

米力從山邊、海邊到不同國境，從森林到荒野，到屋子裡的一朵花，由遠至近的觀看靈感，都是大自然給的無窮素材，她懷著不急著兌現的心情，慢慢地讓眼光讀得懂風景的訊息，它的名字就是自己，而「緩慢是風景的名字」。（編輯：陳仁華）1130320