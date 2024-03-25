畫家王德合登覽50餘座台灣百岳 畫山畫樹畫出感動

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）畫家王德合目前在嘉義北回文化藝術基金會舉辦山韻創作個展，2018年從嘉義高中退休後登覽50餘座台灣百岳，美麗山林感動與滋養了他的心靈，畫出壯闊中央山脈與蒼勁高山古木。

王德合曾任嘉義高中教務主任、嘉義市美術協會理事長、美國舊金山「赫德蘭藝術中心」駐村藝術家，目前是台南應用科大美術系兼任講師，熱愛山岳的他，已踏遍玉山、大霸尖山、奇萊山、南湖大山等50餘座台灣百岳。

王德合接受中央社記者訪問表示，除繪畫外，也熱愛登山與大自然，美麗的台灣山林感動與滋養了他的創作。

王德合說，他將個人的山林體驗，用寫實繪畫技巧、變動的色彩，或以繪畫造形遊走在客觀寫實山景與主觀變動感受之間，傳達及分享心中山林幻化之美，畫山、畫樹、畫光，也畫著自己。

協助此次策展的嘉義北回文化藝術基金會監察召集人、也是嘉義知名畫家游清文說，王德合畫作充滿個人感受，雖然寫實但經過畫家內化，用色與一般人不同，甚至用金箔做背景，讓山閃耀萬丈光芒；畫古木則是筆觸粗獷、壯碩，展現活躍上千年英姿。

游清文指出，王德合對山的崇敬與讚美躍然畫中，從嘉中退休後，就開始爬山接觸山林，所以在這次畫展以「山韻」為主題，畫作讓人看了心曠神怡，從藝術人眼中來看，畫得真好。

「王德合山韻創作個展」即起在嘉義北回文化藝術基金會展至6月12日。（編輯：陳仁華）1130325