「搖滾芭比」音樂劇全新中文版 進軍北藝中心

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）百老匯經典劇目「搖滾芭比」（Hedwig and the Angry Inch）正在北藝中心推出全新中文版，劇情結合變裝藝術、單口喜劇和演唱會，也是2014年美國東尼獎得獎作品。

根據台北表演藝術中心今天發布的新聞稿，「搖滾芭比」故事講述來自東德的酷兒歌手海德薇格（Hedwig），經歷一場失敗的變性手術和愛情背叛，他的創作被前伴侶奪去，對方卻因此成為搖滾巨星。海德薇格帶著「憤怒的一吋」樂隊，開始一場跨越愛恨的音樂之旅。

「搖滾芭比」被翻譯成多國語言在地重製，已在全球數百個劇場裡演出；其中韓國版至今演出13季、總觀眾超過65萬名，是歷久不衰的票房神話。

瘋戲樂工作室去年以定目劇模式在台北推出42場，今年除了原班底蕭東意、周家寬、管罄與金仁馨等4名唱跳俱佳的實力派演員之外，更邀請歌手周定緯、許瓊文加入演出陣容，為大家呈現「搖滾芭比」全新面貌。

瘋戲樂工作室藝術總監王希文認為，周定緯過去演出經驗豐富，唱跳功力不在話下；許瓊文演出的伊札克，台詞不多但需要靈活的臨場反應與詮釋，加上所屬樂團歌曲在新世代聽眾也有影響力，期待能帶領更多觀眾一起走進劇場。

王希文表示，這次的兩位導演陳侑汝、曾歆雁非常擅長引導演員體感，不受限於劇本框架，相信也會為「搖滾芭比」帶來精彩火花。

音樂劇「搖滾芭比」全新中文版即日起到3月31日演出，地點在台北表演藝術中心藍盒子。（編輯：張雅淨）1130326