北藝中心尬演本土經典作 向台灣音樂劇致敬

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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）由台北表演藝術中心主辦的「來尬啦！Musical Gala Show」瘋狂來尬版，將以90分鐘演出台灣音樂劇「隔壁親家」、「勸世三姊妹」到「木蘭少女」等經典曲目，向台灣音樂劇致敬。

這場演出由北藝中心「音樂劇人才培訓計畫」脫穎而出，如今已是台灣音樂劇一線演員或是已嶄露頭角的新秀們同台競演，樂曲創作者包括冉天豪、王希文與康和祥，橫跨3種風格，他們的作品也恰好呈現出近10年台灣音樂劇的發展縮影。

今天記者會上，導演曾慧誠以餐廳來比喻這3名作曲家的特色，曾慧誠表示，冉天豪的作品就像圓山飯店，以凸顯台灣在地故事為主；王希文端出的是台灣味的西餐廳，帶著西方的音樂語彙與台灣的風格，結合出新樣貌；康和祥呈現的則是豐富且多元的美食廣場。

由合唱編曲起家的冉天豪，作品含括華語、台語及客語，不同族群的語言融合得相當自然，也因此讓他的作品洋溢著濃厚的台灣本土精神。王希文將台灣音樂劇與西方音樂充分結合，無論是音樂結構或是配器，都帶有濃厚西方風格。新生代的康和祥則擅長用音樂刻劃故事情景，音樂風格多元。

北藝中心自2016年啟動「音樂劇人才培訓計畫」，積極培育台灣音樂劇人才，至今已舉辦8屆，參與學員達243人，涵蓋表演、導演至創作各領域。這次「來尬啦！Musical Gala Show」瘋狂來尬版特別選出8名培訓計畫中的優秀學員演唱，展現新生代音樂劇演員的新鮮活力和創意。

台北表演藝術中心節目部經理林采韻表示，這次橫跨不同世代的8名演員，有些從第1屆「音樂劇人才培訓計畫」就來參加，經過徵選關卡才能站上舞台。北藝中心希望透過這個平台，讓世代交流更加密切，也看到台灣音樂劇發展的面貌。

「來尬啦！Musical Gala Show」瘋狂來尬版將於3月8日到10日演出，地點在台北表演藝術中心。（編輯：張雅淨）1130306