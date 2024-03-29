AI顛覆藝術創作 李明維：美的面貌演變本質不變

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（中央社記者張欣瑜舊金山28日專電）旅美藝術家李明維大型個展「李明維：心之所繫」近期在舊金山展出，引起當地對人我關係和當代藝術的探討。當AI走進人類生活、顛覆人類對創作的想像之際，他鼓勵以開放的心態看待，「美的本質從未改變」。

李明維1964年在台中出生，10多歲曾移居舊金山，近期他將30年創作生涯的數件作品，帶回這座年少時停留過的城市，儘管時光流轉數十載，他的展演在這個獨一無二的時空中，依舊牽引表演者與觀眾內心深處千絲萬縷的複雜情感。

「李明維：心之所繫」個展自2月17日於舊金山笛洋美術館開展以來，持續引起美國華盛頓郵報、舊金山觀察家報（San Francisco Examiner）等媒體評論，後者更以「解藥」來比喻這場展覽提供當代藝術不同的視角和體驗。

23日，舊金山雨後的天空出現清晰的雙彩虹，笛洋美術館內，李明維與3位表演者像是書法家揮毫般舞起掃帚，將歷經1200小時、或蹲或臥、細膩作出的沙畫「如沙的格爾尼卡」（Guernica in Sand）「破壞」成另一幅全新「創作」。

「如沙的格爾尼卡」展演，靈感汲取自西班牙藝術大師畢卡索（Pablo Picasso）1937年的油畫「格爾尼卡」，這是一幅戰爭下產生的巨作，畢卡索筆下那飽受炸彈蹂躪的西班牙格爾尼卡城，予人殘暴及絕望之感。

李明維用西藏曼陀羅的形式呈現和表演，在一個下午內，讓觀眾一次一人進入沙畫，有人緩慢行走、有人翻起跟斗、有人把玩沙子，而坐在畫內一隅的表演者僅能靜默地看著踏沙者重塑自己的作品，直至揮掃沙子，完成最終儀式。

當天，美術館被滿滿人潮包圍，這場展演猶如為「格爾尼卡」增添另一層人我關係的省思。展演完的創作，將留在美術館到7月展期結束。

李明維在現場情緒激動地告訴記者，每一次演出都是如此令人「驚心動魄」。

儘管「如沙的格爾尼卡」早在英國、澳洲、日本、台灣、法國、印尼、德國等地演出多次，每一次，李明維與個別踏沙者之間，受當下外在氛圍與內在情緒所觸動的「對話」，仍擦撞出僅屬於彼此的火花，成為烙印在心中的記號。

回憶2006年第一次的演出，李明維說他的母親是第一位踏上作品踩沙的觀眾，母子兩人之間的拉鋸張力，引爆一場「痛哭流涕」，然而演出仍在進行，畫作仍在演變，雙方都必須在矛盾複雜的情緒裡重新找回心中的「平衡點」。

「如沙的格爾尼卡」之外，其餘在個展中展出的作品還有「水仙的一百天」、「魚雁計畫」、「補裳計畫」、「聲之綻」、「我們的和平國度」及委託新作「息之華」（Chaque souffle une danse）。

演出「如沙的格爾尼卡」的前一天，李明維接受記者訪問，他正準備度過一個安靜的夜晚，以虔誠的心情迎接隔日的演出，談吐間充滿溫暖與關懷氣息。

談到去除雜念，李明維以寬廣的角度看待表示，每個時空都有社會問題，只是傳播性沒有現在如此強，地球一端發生的事情，另一端馬上就會得知，換言之，千年之前雜念就已經存在，至今仍然存在，僅有多與少的問題。

記者問，如何在AI時代看待創作，李明維視野依舊寬廣，他鼓勵用「開放」的心情看待藝術演變，縱使美的面貌改變，但「美的本質不變」，故宮畫作仍然很美。

「當有人告訴我看不懂當代藝術，我會跟他們說沒關係，只要想，如果現在是世界末日，你會想站在這幅畫前面嗎？你會想與這件藝術品相伴嗎？如果不想，那可能就不是你覺得好的作品。」李明維給了審美方向，不帶一絲評判。

他僅剖析自己心境上的轉換，「20幾歲的創作風格，像是臨摹大師的形式，最新的作品（息之華）比較成熟一點，跟著生命歷程一同成長，比較是屬於我自己的美學，以及屬於我自己想要傳遞的訊息。」

30年的藝術生涯淬鍊，加上前幾年的疫情和地緣政治緊張升溫，激盪出李明維最新作品「息之華」，即將在4月首演。演出中，舞者將跳一支40分鐘的舞，點燃60根燭火照亮吹墨石版，再逐一吹熄。

每次的舞動、每次的呼吸，彷彿都是一種自我探索、一種內心療癒。「亮點始終在每個人的生命裡，找到它、維護它，這是一個功課。」他說。（編輯：陳慧萍）1130329

舊金山笛洋美術館內，李明維與3位表演者像是書法家揮毫般舞起掃帚，將歷經1200小時、或蹲或臥、細膩作出的沙畫「如沙的格爾尼卡」破壞成另一幅全新創作。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年3月29日

旅美藝術家李明維10多歲曾移居舊金山，近期他將30年創作生涯的數件作品，帶回這座年少時停留過的城市，在這個獨一無二的時空中，演出依舊牽引表演者與觀眾內心深處千絲萬縷的情感。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年3月29日