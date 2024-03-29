名模老闆宣布接手 美知名期刊生活雜誌復活

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（中央社紐約28日綜合外電報導）美國家喻戶曉的老牌週刊雜誌「生活」（LIFE）將由名模兼企業家卡莉克勞斯（Karlie Kloss）引領重磅回歸，停刊20多年後再次發行紙本版與讀者見面。

生活雜誌從1936年起靠無數經典照片訴說故事的方式，開啟圖片新聞盛世，影響力堪與時代雜誌（TIME）相互輝映。

法新社報導，由卡莉克勞斯擔任執行長的貝德福媒體（Bedford Media）公司透過聲明宣布，經與出版商梅雷迪思（Dotdash Meredith）達成重新發行生活雜誌紙本版與數位版的共識後，這個老牌雜誌將重回大眾視野定期出刊。

不過生活雜誌重新發行的財務細節、日期等尚未公布。根據聲明所載，身為2000年代初頂級名模之一的卡莉克勞斯表示，在眼花撩亂社群媒體與傳統媒體交織的當代世界，生活雜誌有助凝聚人心。

卡莉克勞斯在Instagram寫道「能將生活雜誌延續，喬許與我備感榮幸」。喬許是她丈夫庫許納（Joshua Kushner）的名字，同時也是前總統川普女婿傑瑞德．庫許納（Jared Kushner）胞弟的他將是生活雜誌的新老闆。

創刊於1883年、並於1936年重新出發的生活雜誌，長久以來都是新聞攝影的標竿，刊出包括卡帕（Robert Capa）、艾森斯塔特（Alfred Eisenstaedt）和伯克懷特（Margaret Bourke-White）等無數攝影奇才的作品，記載從電影明星到戰爭等數十年的歲月點滴。

但在連年銷量遞減下，生活雜誌由週刊變成月刊，之後一度收掉；到2000年代初期才又靠豐富的記錄與史料在網路復活。

為給讀者滿滿往日情懷，出版商會繼續出版印有紅白標誌的專刊。

娛樂週刊「綜藝」（Variety）指出，宣布重新發行生活雜誌前，貝德福媒體才剛從營運不佳的維斯媒體集團（Vice Media Group）手中買下時尚雜誌i-D Magazine。

據了解，復刊後的生活雜誌由貝德福媒體負責全般營運，包括編採策略、收入和媒體行銷。梅雷迪斯將繼續保有可溯及到1930年代的生活雜誌圖片、內容檔案的全部版權，並繼續發行生活雜誌招牌的單一主題特刊。

生活雜誌1936年起成為受歡迎的週刊，1972年時停刊；後在1978年以月刊形式「復活」，2000年又再度停刊。（實習編譯：石豈嫚/核稿：陳亦偉）1130329