曼谷國際書展 台泰繪本作家交流展現童趣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷30日專電）文化部在曼谷國際書展策劃台灣繪本展位，並舉辦繪本導讀活動和台泰繪本作家交流座談，希望透過有趣又充滿教育意義的活動，讓更多泰國讀者以及出版業者，了解台灣的繪本文化。

2024年曼谷國際書展（Bangkok International Book Fair）3月28日到4月8日在曼谷登場，文化部駐泰國文化組規劃台灣繪本展位，展出繪本作家李如青、嚴凱信、崔麗君及其他台灣優良獲獎童書繪本，3位台灣作家也都到場參與活動，向泰國讀者與出版社推薦台灣的繪本。

文化部駐泰國文化組並在昨天舉辦「台泰繪本作家交流座談」和「台灣繪本導讀工作坊」活動。

2022年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因素，台泰畫家只能透過線上方式共同創作，泰國畫家奇玩（Cheewan Wisasa）曾和李如青共創一本繪本「快樂的一天/大兵林旺的旅程」，另一位泰國畫家皮達（Preeda Punyachand）則和嚴凱信共同創作一本繪本「赴約/我出去一下」，均受到泰國讀者喜愛。

疫情後跨國旅行已沒有限制，昨天奇玩、皮達、李如青、嚴凱信和崔麗君共同參與台泰繪本作家交流座談，台灣繪本導讀工作坊則由幾位台灣作家親自導讀繪本，希望透過有趣且充滿教育意義的活動，增加泰國讀者對台灣繪本和文化的興趣。

昨天的活動吸引了泰國出版業人士、泰國教育非政府組織希卡亞洲基金會（Sikkha Asia Foundation）以及芭達雅第三區小學（Pattaya City 3 School）的師生參與。

駐泰副代表薛秀媚在活動開幕致詞表示，繪本透過繪畫講故事，不受限於讀者的年紀或語言，稱得上是最友善的書本，期待能有更多泰國讀者找到喜愛的台灣童書繪本。

書展主辦單位泰國出版社及書商協會（PUBAT）副主席杜彭（Duangporn Sudhisomboon）致詞表示，希望能透過這次的繪本活動拋磚引玉，台泰未來能有更多文化交流合作。（編輯：陳慧萍）1130330

2024年曼谷國際書展3月28日到4月8日在曼谷登場，文化部駐泰國文化組規劃台灣繪本展位，並在29日舉辦台灣繪本導讀活動，由台灣作家親自導讀。（文化部提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 113年3月30日