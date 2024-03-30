嘉義品生活節 食、舞雙主軸打開文化體驗

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（中央社記者葉冠吟台北30日電）「2024舞光食色-品生活節」即日起在嘉義文創園區舉辦，以「食」與「舞」兩大主軸展開，雙引擎啟動運轉生活新風格，讓民眾體驗從嘉義在地出發、輻射全國的五感文化旅行。

「品生活節」今天在嘉義正式登場，特邀霹靂舞國手孫振、蕭勝文和嘉義在地年輕人組成的「築夢者舞團」為活動揭開序幕，前監察院院長張博雅、立法委員王美惠、文化部文創發展司專門委員李良文、嘉義市政府文化局長盧怡君等人也出席參與。

「品生活節」由創藝傳媒及DFUN設計風尚誌主辦，活動地點歷年選在嘉義文創園區，因其前身為嘉義酒廠，加上獨特的阿里山高山茶葉、咖啡孕育嘉義飲品文化，場地有致敬茶酒咖啡之意。

其中，園區內舉辦的「飲潮流-喝一杯時光流轉」主題展，為民眾呈現歲月裡的常民品飲文化。

團隊指出，「飲潮流」主題展共有3大部分，分別為介紹不同酒系流派的「時光特調」、在國際間映照出台灣特色的「茶話家」、描繪時代流變的「啡常時光」。他們期待透過策展將「傳統」與「當代」視覺轉譯，讓「飲」的文化重新演繹，呈現一場「喝」的視覺體驗。

而「舞」的部分則有「街舞尬陣表演賽」，由全國街舞好手在嘉義文創園區中央大道尬舞。比賽細分為女子組、兒童暨青少年組、校園青年組、職業青年組，讓「舞」林好手彼此切磋交流舞技。

「品生活節」活動展期將一路延續至4月14日，期間將會有歌手麋先生與百合花等在地音樂人，及嘉義在地知名劇團「阮劇團」、「義興閣掌中劇團」輪番帶來精彩演出，期待嗨翻嘉義生活。（編輯：陳政偉）1130330